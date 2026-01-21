Правила покупки жилья за счет пенсионных накоплений изменились в Казахстане

— С 1 января 2026 года после открытия специального счета заявитель заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, удостоверяемое ЭЦП заявителя, — говорится в документе.

Ранее в заявлении нужно было указывать также способы удержания и перечисления ИПН.

Уточняется, что единовременные пенсионные выплаты в Казахстане можно использовать для улучшения жилищных условий на следующие цели:

частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа)

строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений.

Кроме того, допускается уступка прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненные единовременными пенсионными выплатами, супругам и (или) близким родственникам.

Также говорится, что не допускается супругами и (или) близкими родственниками получателя дальнейшая уступка третьим лицам, прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненный единовременными пенсионными выплатами заявителя. Ранее в тексте речь шла о договоре вклада в жилищные строительные сбережения.

Кроме того, внесенные изменения затрагивают правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий через банк жилищных строительных сбережений.

В частности, указано, что если подтверждающие документы не будут предоставлены в установленные сроки, средства единовременных пенсионных выплат должны быть возвращены в ЕНПФ заявителя.

— В случае ошибочного перечисления в ЕНПФ со специального счета заявителя суммы единовременной пенсионной выплаты уполномоченный оператор не позднее трех рабочих дней со дня получения согласия на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств направляет в ЕНПФ электронное уведомление с приложением данного согласия заявителя на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств, — говорится в документе.

При этом, ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления перечисляет уполномоченному оператору сумму возврата единовременных пенсионных выплат, указанную в уведомлении, но не больше, чем есть на индивидуальном пенсионном счёте заявителя. Эти средства затем зачисляются на специальный счёт заявителя, открытый у уполномоченного оператора.

Приказ вступает в силу с 31 января 2026 года, за исключением положений, которые начинают действовать с 1 января 2026 года.