Очередь на жилье: почему Отбасы банк приостановил учет более 55 тысяч человек

Инвентаризация проводится для уточнения данных очередников, исправление ошибок и дублирующихся записей, а также определение тех, кто действительно нуждается в жилье.

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова сообщила, что инвентаризацию успешно прошли 244 тысяч казахстанцев.

– 13 августа нам передали базу из 642 тысяч граждан. И для того, чтобы теперь распределять жилье по новым правилам – кредитное, арендное – мы 4,5 месяца отправляли SMS, обзванивали и говорили, что необходимо пройти инвентаризацию. Хорошие новости: 244 тысячи прошли инвентаризацию удачно. То есть, все критерии совпадают, – сообщила глава банка.

По итогам инвентаризации очередь более чем 55 тысяч граждан была приостановлена: у этих людей обнаружили жилье в собственности, что не соответствует условиям постановки на учет.

При этом более 55 тысяч гражданам приостановили очередь. У части людей обнаружили жилье в собственности либо в совместной собственности с супругом. В таких случаях вкладчик не имеет права участвовать в госпрограммах, пояснила Ибрагимова.

Однако во время инвентаризации банк выявил большое количество людей, у которых есть доля в собственности.

– То есть, это могло достаться по наследству 1/7 доля от бабушки либо от мамы. Либо было очень много случаев, когда люди даже не знали, что у них есть доля, а эта доля им досталась в договорах приватизации, когда они еще были детьми, – отметила спикер.

В этой связи банк принял решение разрешить таким участникам получать господдержку.

– Мы смогли решить эту проблему, когда проанализировали. И теперь, даже если вы находитесь в очереди и у вас есть доля в квартире либо в жилище, то вы будете допускаться к участию в госпрограммах. Поэтому инвентаризацию нужно сделать для того, чтобы вы быстрее получили квартиру, – заключила Ибрагимова.

Напомним, Отбасы банк будет учитывать очередников с долевой собственностью с февраля 2025 года. Отмечается, что на уровне закона этот вопрос пока не был урегулирован.