От +22 до +42: Казахстан ждут грозы, град и новая волна жары

Прогноз погоды по Казахстану на 5–7 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы продолжат формировать погоду на севере и востоке Казахстана — ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

Температурный фон для жителей северных регионов тоже сохранится комфортным — в дневные часы прогнозируется 22-27 тепла.

А вот жителей западных и южных регионов ожидает очередная волна жары: теплые воздушные массы, поступающие с районов Ирана обусловят повышение температуры воздуха на западе страны до сильной жары 34-39 градусов, а на юге до сильной жары 37-42 градуса.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане.