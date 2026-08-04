Сильные дожди и грозы накроют часть Казахстана: опубликовано штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 5 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5 августа в Астане утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Днем на западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке сильный дождь, град, шквал, днем на востоке, юге области дождь, на севере области небольшой дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 25 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Атырауской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, на юге, востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе области порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй половине дня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Ұлытау ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В центре, на юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.