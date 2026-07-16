От врачей до предпринимателей: более 100 военнообязанных проходят сборы в Астане

В столице проходят плановые десятидневные учебные сборы с участием более 100 военнообязанных, призванных из запаса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

Сегодня большинство участников сборов работают в гражданской сфере — это инженеры, врачи, учителя, государственные служащие, предприниматели и представители других профессий. Воинские сборы позволяют поддерживать их подготовку и обеспечивают готовность мобилизационного резерва к выполнению задач в случае необходимости. Особое внимание уделяется слаженности подразделений, принятию решений командирами и действиям в условиях, максимально приближенных к реальным.

— Воинские сборы помогают восстановить навыки, освоить современные методы подготовки и вновь почувствовать ответственность за безопасность страны. Мы получили практический опыт работы с современным вооружением и техникой, а главное, убедились, насколько важны командная работа и взаимовыручка, — поделился рядовой запаса Марат Айткожа, государственный служащий Агентства по атомной энергии Республики Казахстан.

По словам заместителя командира войсковой части 99255 по воспитательной и идеологической работе подполковника Еркебулана Абижова, подготовка мобилизационного резерва остается одним из ключевых элементов обеспечения военной безопасности страны.

— Воинские сборы позволяют поддерживать подготовку военнообязанных и укрепляют связь общества с армией. Надежный мобилизационный резерв — важная составляющая обороноспособности государства, — сказал он.

За время повышения квалификации участники восстановят практические навыки по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке, а также отработают действия в составе подразделений, вопросы взаимодействия с государственными органами и выполнения задач территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что на базе войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона к переподготовке приступили 236 военнообязанных из Алматинской, Жамбылской областей и города Алматы.