Военнообязанные из трех регионов проходят переподготовку в Жамбылской области

В Вооруженных силах проходят месячные учебные сборы военнообязанных, направленные на подготовку военно-обученного резерва и совершенствование практических навыков граждан, пребывающих в запасе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

На базе войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона к переподготовке приступили 236 военнообязанных из Алматинской, Жамбылской областей и города Алматы. В течение месяца они будут осваивать наиболее востребованные военно-учетные специальности. Основное внимание уделяется подготовке специалистов связи, разведчиков и артиллеристов, а также слаженности действий в составе подразделений.

— Основной акцент сделан на практической подготовке и действиях в составе подразделений. По завершении сборов военнообязанные сдадут зачеты и экзамены по своим военно-учетным специальностям. Тем, кто покажет высокий уровень подготовки, в установленном порядке будут присвоены очередные воинские звания, — отметил начальник штаба сборов подполковник Жаксылык Мырзалиев.

Военнообязанный Ерик Жексебай, работающий рентгенологом в больнице Кордайского района, отметил, что сборы помогают восстановить и закрепить полученные ранее навыки.

— Срочную службу я проходил давно, поэтому эти сборы стали хорошей возможностью освежить знания и вновь пройти практическую подготовку. Приехал осознанно, понимая свою ответственность как военнообязанный. Такая подготовка позволяет поддерживать необходимый уровень готовности, — отметил он.

Учебные сборы также начались в войсковой части 06708 Приозерского гарнизона. Одним из ключевых событий церемонии стало принятие военной присяги военнообязанными, впервые призванными на сборы.

На весь период обучения участники обеспечены форменным обмундированием, питанием, средствами индивидуальной защиты и медицинским сопровождением. За ними сохраняются место работы и должность, а средняя заработная плата компенсируется за счет средств республиканского бюджета.

Ранее долее 100 военнообязанных призвали на военные сборы в Астане.