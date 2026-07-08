Более 100 военнообязанных призвали на военные сборы в Астане

В Астане состоялась торжественная отправка военнообязанных, пребывающих в запасе, на десятидневные воинские сборы. Мероприятие прошло на территории департамента по делам обороны города, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Для участия в сборах были призваны 102 военнообязанных, приписанных к Бригаде территориальных войск города Астаны (войсковая часть 99255).

— Сборы у нас будут проводиться на территории общеобразовательной школы № 18. Здесь на протяжении 10 дней будут проводиться занятия, где военнослужащие будут повышать свои знания. Такие обучения у нас проводятся каждый год весной и осенью. Следующие сборы у нас будут в сентябре, — сообщил начальник отдела предназначения мобилизационных ресурсов департамента по делам обороны города Астаны, майор Нургали Манкеев.

Фото: акимат города Астаны

В церемонии приняли участие представители департамента по делам обороны, командование Бригады территориальных войск. Перед началом отправки участникам сборов были доведены основные задачи предстоящей подготовки, порядок прохождения службы и требования воинской дисциплины.

Как отметили в акимате Астаны, проведение воинских сборов является важной частью системы подготовки мобилизационного резерва страны. Подобные мероприятия позволяют поддерживать высокий уровень готовности военнообязанных к выполнению задач по обеспечению обороноспособности государства и защите территориальной целостности Республики Казахстан.

Фото: акимат города Астаны

В ходе десятидневных сборов военнообязанные совершенствуют свои теоретические знания и практические навыки в соответствии с занимаемыми должностями.

— Особое внимание уделяется вопросам оповещения, приема, призыва и поставки мобилизационных ресурсов. Офицеры командного состава отрабатывают действия в условиях развертывания подразделений, а также совершенствуют навыки принятия решений и организации управления личным составом. Кроме того, в период сборов особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию. Представители войсковой части 99255 совместно со структурными подразделениями акимата города Астаны, территориальными органами военного управления, специальными государственными органами и местными исполнительными органами отрабатывают алгоритмы совместных действий в условиях проведения мобилизационных мероприятий, — сообщили в столичном акимате.

Фото: акимат города Астаны

Также проведение подобных сборов способствует укреплению системы территориальной обороны, повышению уровня подготовки военнообязанных запаса и совершенствованию механизмов мобилизационной готовности.

Торжественная отправка завершилась напутственными словами командования, которое пожелало участникам успешного прохождения сборов, ответственного отношения к поставленным задачам и дальнейшего совершенствования военных знаний и навыков на благо укрепления обороноспособности страны.

Напомним, в Казахстане тысячи граждан получат повестки на военные сборы.