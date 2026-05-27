От визитной карточки до устаревшего фасада: что стало с легендарным ЖК в Алматы

Легендарный жилой комплекс «Три богатыря» в центре Алматы планируют обновить. Горожане отмечают, что его устаревший фасад нарушает архитектурную целостность туристического района города. Фотокорреспондент агентства Kazinform показал, как объект выглядит сегодня.

Жилой комплекс расположен в Медеуском районе на проспекте Достык. Он состоит из трех 12-этажных блоков, объединенных двухэтажным стилобатом. Здание считается одним из первых высотных жилых комплексов мегаполиса и было построено в 1970 году. За десятилетия эксплуатации оно заметно утратило свой первоначальный облик. Сегодня фасад выглядит неухоженным и давно требует комплексного обновления.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особенно заметна разрозненность в оформлении балконов: часть из них остеклена, часть остается открытой, а решения по их обустройству выполнены жильцами в разных стилях и из разных материалов. Кирпичные и металлические конструкции, появившиеся со временем, создают ощущение хаотичности и визуального шума. Металлические элементы местами покрыты ржавчиной, а облицовка на первых этажах частично обваливается. На нижних уровнях расположены коммерческие помещения.

В социальных сетях жители также отмечают, что когда-то этот жилой комплекс считался одной из визитных карточек южной столицы, однако сегодня его внешний вид вызывает неоднозначную реакцию.

— Когда-то эти три дома, «Три богатыря», были одной из визитных карточек нашей любимой столицы г. Алма-Аты. Сегодня на него страшно смотреть, — отмечал ранее один из пользователей.

Некоторые выражают обеспокоенность состоянием здания и даже задаются вопросами о его сейсмостойкости. Другие вспоминают, как комплекс выглядел в первые десятилетия после постройки, сравнивая его с нынешним обликом.

Фото: threads.com/magzhan.dumanuly

Еще в 2019 году был объявлен конкурс на лучший эскизный проект обновления фасада жилого комплекса, по итогам которого определили победителя. Однако, несмотря на наличие готового решения, работы так и не были реализованы. Ранее этот вопрос поднимался и самими жителями, при этом экс-аким города Ерболат Досаев отмечал, что есть вопросы, связанные с кондоминиумом.

Мы обратились к городским властям, чтобы уточнить дальнейшие планы. В аппарате акима Медеуского района сообщили, что ЖК «Три богатыря» по адресу проспект Достык, 44 включен в сводный список объектов, подлежащих реконструкции фасадов. В этом году планируется проведение технического обследования здания и разработка проектно-сметной документации. При этом пока не уточняется, за чей счет будет проводиться обновление и какая именно архитектурная концепция будет выбрана.

Таким образом, вопрос реконструкции комплекса вновь возвращается в городскую повестку. Вероятнее всего, будет объявлен новый конкурс на разработку эскизного проекта, а прежняя концепция, утвержденная несколько лет назад, утратит актуальность. Между тем в социальных сетях продолжается обсуждение возможных вариантов обновления фасада, и многие горожане надеются увидеть современное архитектурное решение, которое гармонично впишет жилой комплекс в облик центра Алматы.

Отметим, что почти во всех районах города сегодня активно ведутся работы по обновлению фасадов старых жилых домов. Ранее агентство Kazinform сообщало о планах по ремонту зданий в текущем году, а также о критериях их отбора.

