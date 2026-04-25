От центра до окраин: как в Алматы преображают жилые дома

В последние месяцы социальные сети буквально заполнились фотографиями многоэтажек, которые уже прошли обновление. Горожане делятся снимками «до» и «после», обсуждают цвета, материалы и общий облик домов. Однако реакция пользователей остается неоднозначной.

Одни приветствуют изменения, отмечая, что город становится более ухоженным и современным. Другие, напротив, выражают недовольство. В комментариях звучат опасения, что вместе с ремонтом исчезает исторический облик зданий. Некоторые считают, что фасады стоило сохранить в их первоначальном виде, а средства направить на развитие другой инфраструктуры. Есть и те, кто предлагает радикальные меры — снос старых домов и строительство новых.

Отдельные пользователи сравнивают обновленные фасады с архитектурой Баку, другие сомневаются в качестве используемых материалов или критикуют дизайнерские решения.

Фото: yngaily_qala / Threads

На подобные комментарии активно реагируют представители акимата. В одном из обсуждений они подробно разъяснили подход к обновлению фасадов.

Как отмечают в ведомстве, основная задача — не изменить облик города, а продлить срок службы жилых домов, сохранив их историческую ценность. Перед началом работ проводится техническое обследование, после чего организуются встречи с жителями. Все проектные решения проходят детальное согласование и находятся под контролем городского управления архитектуры.

Фото: alen.shayakhmetov / Threads

Отдельно в акимате развеяли и распространенные опасения по поводу материалов. Отмечается, что мрамор не используется. В работе применяют натуральный казахстанский камень и гранит — решения, продиктованные не столько эстетикой, сколько технологией.

Такие материалы позволяют фасадам «дышать», снижают риск появления плесени, хорошо переносят климатические нагрузки и улучшают теплоизоляцию зданий. Завершающим этапом становится гидрофобизация — специальная защита от влаги, продлевающая срок службы облицовки.

— Мы подходим к каждому дому индивидуально, чтобы не переделать Алматы, а бережно привести фасады в порядок современными технологиями и улучшить комфорт жителей, — говорится в сообщений.

Старые дома и современные технологии

Профессиональное сообщество также подчеркивает, что обновление проводится не хаотично. Архитектор, генеральный директор Алматыгенплан Асхат Садуов уточняет: в первую очередь в программу включают дома конца 1950-х годов, которые действительно нуждаются в обновлении.

Фото: акимат Алматы

Важным критерием остается и их расположение — прежде всего это здания вдоль магистральных улиц, формирующие визуальный облик города. При разработке проектов обязательно учитываются исторический контекст и существующий архитектурный ансамбль.

Не менее важным элементом процесса является диалог с жителями. Как отмечает аким Алмалинского района Арман Шамшин, перед началом работ на каждом объекте проводятся встречи с собственниками квартир. На них обсуждаются сроки, организационные детали, собираются предложения и замечания. Итоговые решения принимаются только с учетом мнения жильцов.

Фото: акимат Алматы

О качестве материалов отдельно говорит и председатель правления ОЮЛ «Союз камнеобрабатывающей отрасли Казахстана» Даурен Агзымов. По его словам, к облицовке предъявляются строгие требования — от прочности и долговечности до экологической безопасности и соответствия строительным нормам.

— Мы внимательно оцениваем эстетические характеристики материалов и их гармоничность в контексте архитектурного облика здания, — рассказал Даурен Агзымов.

Фото: акимат Алматы

Где и сколько домов обновят в Алматы

Чтобы получить полную картину, редакция направила запросы во все районные акиматы. Ответы показали: работы ведутся неравномерно, однако в целом охватывают значительное количество жилых домов по всему городу.

Бостандыкский район

Здесь в 2026 году запланирован один из самых масштабных объемов работ — обновление фасадов 66 многоквартирных жилых домов, расположенных преимущественно вдоль магистральных улиц. Как сообщил заместитель акима района Мирас Зейнолдин, часть объектов уже в работе, остальные реализуются поэтапно согласно графику.

Срок реконструкции одного дома в среднем составляет до шести месяцев, а сами работы финансируются из бюджета. При этом речь идет не только о фасадах: параллельно проводится благоустройство, ремонт отмосток и установка архитектурной подсветки.

Для облицовки применяются современные и долговечные материалы — травертин, керамогранит и другие решения, соответствующие требованиям по эксплуатации и внешнему виду. Дизайн разрабатывается с учетом городского кодекса и при участии специалистов Алматыгенплан.

Ауэзовский район

Здесь обновление фасадов идет уже несколько лет. По словам заместителя акима Каната Сагиндикова, с 2024 года в районе отремонтирован 81 дом: сначала в микрорайонах Аксай и Мамыр-1, затем вдоль улицы Саина.

В 2026 году работы продолжатся — планируется обновить еще 7–8 домов по проспекту Абая. На эти цели предусмотрено 1,5 млрд тенге, завершение ожидается к концу года. В проектах используются современные материалы — от клинкерной плитки до фиброцементных и алюминиевых панелей.

Алмалинский район

Алмалинский район — один из ключевых районов в программе. Здесь в этом году охватят около 60 многоквартирных домов. Как отметил заместитель акима Акимхан Толеген, работы ведутся поэтапно, а финансирование полностью осуществляется за счет бюджета.

— Уже есть пример успешной реализации технологии: в начале 2025 года завершена облицовка трех домов (улица Панфилова, 126; улица Жамбыла, 48; проспект Назарбаева, 149), которые теперь образуют единый архитектурный ансамбль. На ряде других объектов работы находятся в активной стадии, — отметил он.

По его словам, все работы по обновлению фасадов осуществляются исключительно за счет средств местного бюджета. Средства собственников жилья (КСК, ОСИ или целевые сборы) не привлекаются. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется до конца года, при этом подрядчики дают двухлетнюю гарантию.

В отделке используются современные, преимущественно отечественные материалы, включая камень с микропористой структурой, который обеспечивает «дыхание» стен и защищает от влаги.

Фото: акимат Алматы

Турксибский район

Здесь основной объем работ пришелся на прошлый год: отремонтировано 45 домов на улицах Шолохова, Зорге и Майлина. Как сообщил заместитель акима района Болат Байдильдаев, в 2026 году внимание сосредоточено на зданиях Привокзальной площади. Проект уже заявлен на финансирование, и его реализация будет зависеть от выделения средств.

Алатауский район

В этом районе акцент делают не только на ремонте, но и на визуальном облике улиц. По словам заместителя акима Ертиса Бесирова, сформирован список из 93 домов, для которых предусмотрено архитектурно-декоративное освещение.

Дополнительно выявлены 34 дома, нуждающиеся в текущем ремонте (ремонт фасадов, входных групп, кровли, инженерных элементов и иных конструктивных частей зданий). Однако часть проектов пока ожидает одобрения финансирования. В рамках реализации проекта предусмотрено применение травертина для облицовки первых двух этажей, а также облицовка фасадов фиброцементными плитами.

Работы по обновлению внешнего облика здесь ведутся не первый год. Так, в 2025 году текущий ремонт фасадов был проведен в микрорайоне Зердели (10 домов) и на 13-й территории (семь домов). Общая площадь обновленных фасадов превысила 24 тысячи квадратных метров, установлено 178 архитектурных светильников. Общая сумма реализованных работ составила 956 млн тенге.

Наурызбайский район

В Наурызбайском районе акцент делают также на формировании единого архитектурного облика и повышении эстетики магистральных улиц. Как сообщил заместитель акима Жандос Такибаев, в этом году планируется реализовать проект архитектурно-декоративного освещения фасадов. В перечень включены 83 многоквартирных дома, расположенных вдоль основных транспортных артерий.

Одновременно проведен анализ состояния жилого фонда: выявлены 38 домов, нуждающихся в текущем ремонте — от фасадов до кровли и входных групп. Однако финансирование этих работ пока не утверждено.

При этом обновление уже ведется: в 2025 году подрядные организации провели ремонт фасадов 14 домов, а также реализовали проекты архитектурного освещения на ряде объектов, расположенных на улицах Кунаева, Ниязбекова и Даулеткерея, а также в микрорайонах Калкаман и жилых комплексах «Нурлы Дала», «Alem City 2» и «Alem City 3».

Жетысуский район

В Жетысуском районе обновление фасадов ведется не в рамках отдельной программы, а как часть текущего ремонта. Как сообщил заместитель акима Ернат Абдырахманов, из-за этого общее количество домов, подлежащих обновлению, заранее не определяется.

На сегодняшний день масштабные работы по фасадам в районе не проводились. Вместе с тем на 2026 год подана заявка на ремонт 20 жилых домов, однако сроки реализации и объем финансирования пока не утверждены.

Отбор объектов осуществляется преимущественно среди домов, расположенных вдоль магистральных улиц, с учетом их технического состояния. Перечень формируется на основании дефектных актов и согласовывается с уполномоченными органами.

В рамках текущего ремонта предусмотрены базовые работы — покраска фасадов и установка декоративного освещения.

Фото: акимат Алматы

Медеуский район

Что касается Медеуского района, то четких планов по обновлению фасадов озвучено не было. В акимате рекомендовали обращаться в Алмалинский район, что, вероятно, свидетельствует об отсутствии отдельной программы на данный момент.

Таким образом, программа обновления фасадов в Алматы реализуется по-разному в каждом районе: где-то работы уже активно идут, где-то только формируются списки и ожидается финансирование. Однако общий вектор остается единым — привести внешний облик города к современным стандартам, не теряя его архитектурной идентичности.

Отметим, что в 2024 году в Алматы вступил в силу новый дизайн-код, закрепивший единые правила оформления фасадов и вывесок. Документ регулирует визуальный облик города и направлен на формирование более упорядоченной городской среды.

Согласно его положениям, запрещается наносить изображения и надписи непосредственно на фасады зданий, размещать вывески на ограждениях, балконных плитах, лоджиях и эркерах, а также перекрывать архитектурные элементы — карнизы, лепнину и пилястры.

