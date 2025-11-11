Дархан Сатыбалды оценил результаты освещения фасадов в новых микрорайонах

Первым объектом стала новая пешеходная зона «Арбат — Улугбека» в мкр Шугыла. Проект реализован в рамках бюджетных программ благоустройства (БНУ) и направлен на создание комфортного и безопасного общественного пространства для жителей района.

Фото: акимат Алматы

Общая протяженность зоны составляет 370 метров. На территории предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки (2 тыс. куб. м и 1200 куб. м соответственно), детская игровая площадка, баскетбольная площадка, воркаут-зона и амфитеатр. Также установлены малые архитектурные формы, уличная мебель, система автоматического полива и освещение. Для озеленения высажено 200 крупномерных деревьев и 4500 кустарников, смонтированы 30 скамеек, 30 урн и 28 МАФов.

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы отметил важность развития локальных общественных пространств в жилых массивах.

— Такие зоны становятся точками притяжения для жителей, создают уютную и безопасную среду для прогулок, отдыха и общения. Мы будем продолжать работу по благоустройству каждого района города, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Далее аким осмотрел декоративно-архитектурное освещение жилого комплекса «Шугыла». Работы выполнены в рамках городской программы светового оформления фасадов.

Фото: акимат Алматы

Освещение также установлено на девяти жилых домах по пр. Алатау и ул. Сабденова. Применено современное энергосберегающее оборудование, обеспечивающее равномерную подсветку фасадов и дворовых территорий. Реализация подобных проектов повышает уровень безопасности и комфорта в ночное время, а также формирует эстетичный облик новых жилых кварталов.

Фото: акимат Алматы

Завершающим пунктом объезда стал жилой комплекс «Нурлы Дала» по пр. Райымбека. Здесь также завершены работы по архитектурной подсветке фасадов. Проект охватывает восемь жилых домов, использованы энергоэффективные технологии, позволяющие сократить расход электроэнергии и обеспечить долговечность систем.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что эстетика городской среды — неотъемлемая часть комфорта жителей.

— Мы уделяем внимание не только инженерной инфраструктуре, но и визуальному облику районов. Подсветка фасадов делает город современнее и оживляет вечерний Алматы, — отметил аким.

В ходе объезда аким города поручил продолжить работу по комплексному благоустройству районов, обеспечению качества и сроков выполнения проектов, а также по усилению контроля за техническим состоянием архитектурного освещения.

