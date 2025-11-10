РУ
    09:20, 10 Ноябрь 2025

    Новый сквер открыли в Алматы

    В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди. В мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города. 

    Фото: акимат города Алматы

    Новый сквер стал частью программы по развитию общественных пространств и направлен на создание комфортной городской среды. Общая площадь объекта составляет 4,16 гектара, из которых почти три гектара занимает зеленая зона.

    Фото: акимат города Алматы

    В ходе строительных работ выполнен полный комплекс инженерных и благоустроительных мероприятий. На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников — 351 хвойный и 239 лиственных.

    Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха  и сделает локацию привлекательной для гостей в любое время года.

    Фото: акимат города Алматы

    По данным специалистов, при благоустройстве использованы устойчивые к климатическим условиям материалы и экологичные технологии. Новый сквер органично вписался в зеленый каркас центральной части города и стал удобным местом для прогулок и отдыха жителей.

    Развитие таких общественных пространств повышает качество городской среды, способствует формированию зеленых зон и созданию условий для активного отдыха горожан.

    Фото: акимат города Алматы

    По информации управления развития общественных пространств, в Алматы последовательно реализуются проекты по созданию парков, скверов и зеленых зон. В каждом районе города появляются новые площадки для прогулок и отдыха.

