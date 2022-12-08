Будет ли обновлен фасад ЖК «Три богатыря» в Алматы

8 Декабря 2022, 12:08

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района ответил, будет ли обновляться фасад жилого комплекса «Три богатыря» по проспекту Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница ЖК «Три богатыря» на встрече с акимом города заявила, что уже третий год идут разговоры касательно реконструкции фасада их дома, а ремонтные работы не проводятся.

«Это культурное место нашего города, сюда приезжают много туристов. Хотела поинтересоваться, у вас есть в планах обновление фасада нашего дома?» - спросила она у акима.

«Честно говоря, «Три богатыря» - это тоже моя головная боль. Я очень хочу привести его в порядок, но у нас есть вопросы, связанные с кондоминиумом. Они категорически против любых изменений. Мы обсуждали это с Еркебуланом Нурлановичем (аким Медеуского района - ред.). Они сейчас вместе готовят соответствующий проект. Посмотрим, что можно будет сделать. Есть возможность привести жилой комплекс в нормальный эстетичный вид. Но честно скажу, проект капиталоемкий. Но мы попытаемся, нам разные технологичные решения предлагали. Я видел несколько вариантов дизайна самого проекта. Мы хотим их предложить жителям, получить необходимое согласие, чтобы завтра не возникали», - сказал аким.

Аким добавил, что решение по обновлению фасада будет принято в марте следующего года.

Фото: facebook.com/groups/GradoBlog.ala