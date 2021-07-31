От «Талдыкоргана до Усть-Каменогорска»: как идет ремонт и строительство автодорог

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ведется реконструкция и строительство автомобильной дороги «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск», общей протяженностью 767 км. Ремонтные работы будут продолжаться еще два года. Корреспонденты МИА «Казинформ» вместе с АО «НК «КазАвтоЖол» отправились в дальний путь и ознакомились с ходом строительства.

Дорожные работы в Алматинской области по данному направлению идут с 2019 года. Общая протяженность составляет 313 км.

«От Талдыкоргана до Ушарала до границы ВКО у нас 313 км. Ведутся работы на пяти участках китайской подрядной организацией. Из 313 км на сегодня уложено 250 км асфальтобетона в два слоя. А верхний третий слой покрытия начнём укладывать к началу сентября этого года. Это первый участок - 38 км. Такой же план имеется на пятом участке», - рассказывает заместитель директора алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев.

Он отметил, что контракт с подрядчиком рассчитан до 2023 года, но в планах закончить полностью ремонт уже в следующем году.

«Мы планируем открыть движение по асфальтобетону по всему 313 км в этом году. А в следующем году к концу лета хотим закончить третий слой покрытия, поставить дорожные знаки», - заявил спикер.

На данный момент по этому коридору имеются объездные дороги, протяжённостью 70 км.

«Из 313 км на 250 км уложен асфальт. Движение по 240 км обеспечено. Имеются 70 км объездных дорог. Это локально, а не сплошная объездная. Эти дороги мы ежедневно ремонтируем, наши подрядные организации, и дорожные службы круглосуточно следят за их состоянием, потому что, поток грузовых автомашин очень большой. Дело в том, что конструктив объездных дорог: щебень, фрезмат не рассчитан на такую интенсивность и нагрузку. На улице к тому же жара», - добавил он.

Между тем, заместитель руководителя проекта на участке №1 Алексей Тю рассказал, что все строительные материалы на 100% казахстанского производства (битум, цемент, арматура, щебень и т.д.). Так изначально предусмотрено проектом.

«Повлияло ли подорожание цен на стройматериалы на нашу работу? Нет. Перед началом строительства мы закупили все необходимые материалы. Все они отечественного производства. Если сказать про технологию, то толщина первого слоя асфальта 14 см, второго слоя - 10, третьего - 5 см. В целом с какими-то трудностями не сталкиваемся, все идёт по плану. Акимат области тоже хорошо помогает», - уточнил подрядчик.

В «КазАвтоЖол» подчеркнули, что все строительные участки подрядчика оснащены аттестованными дорожными лабораториями, которые имеют самое современное оборудование для проведения испытаний всех имеющихся на участке дорожно-строительных материалов.

Также подрядчик мобилизовал на участки новое оборудование необходимое для изготовления дорожно-строительных материалов, строительных смесей и т.д.

Активная работа по строительству моста, развязки, асфальтобетонного полотна проводится и в Восточно-Казахстанской области. Общая протяженность коридора «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск» составляет 454 км (до границы Алматинской области).

Заместитель директора восточно-казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Асылбек Нугманов заметил, что на сегодня работы завершены на 64%. Строительство на восточной стороне началось в 2019 году, а будет полностью завершено в середине 2023 года.

«Для реализации данного проекта задействованы три подрядных организации. Всего по ВКО у нас 12 строительных участков. Дорога «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск» - вторая техническая категория (две полосы движения), а от посёлка Касыма Кайсенова до Усть-Каменогорска (5 км) - первая техническая категория 1Б (4 полосы движения). Так предусмотрено проектом», - заявил он.

Данная автомобильная дорога проходит вблизи населенных пунктов – с. Каракол, с. Шолпан, с. Таскескен, с. Шынкожа, г. Аягоз, с.Ушбиик, с. Аршалы, п. Жангизтобе, с. Калбатау, с. Сулу Сары, с. Улан и п. Касым Кайсенова.

Спикер добавил, что на сегодня проезд по асфальтобетону открыт от Усть-Каменогорска до Калбатау (5 км), также заасфальтирована большая часть дороги от Калбатау до Аягоза (общая протяженность 200 км). Из них 34 км объездные дороги. Полностью работы закончатся в этом году.





Кроме того, на сегодняшний день работы завершены на 15 малых мостах, в рамках реконструкции предусмотрено строительство 59 мостов, 4 транспортных развязок и 2 путепровод через железную дорогу.

Проектом также предусмотрено 18 стандартных площадок отдыха.

«Предусмотрено устройство стационарно-гигиенических узлов. Также дополнительно совместно с акиматом области отрабатывается строительство площадок отдыха в районе придорожных объектов сервиса», - уточнил Асылбек Нугманов.

Замдиректора областного филиала уверяет, что поток автомобилей после открытия проезда по этому коридору увеличится с 2 до 5 тысяч в сутки.

За время строительства множество местных жителей были трудоустроены, обучены техническим специальностям. В общей сложности задействовано свыше 3000 человек и 2500 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«В нашем ведении находится 190 км автодороги, из них нами выполнено 160 км в асфальтобетонном покрытии. У нас на сегодня задействовано 500 человек. Если сравнивать с прошлым годом, то количество уменьшилось в виду того, что основные трудоёмкие работы были завершены в прошлом году. В основном у нас местный персонал, более 50% из них из ВКО», - сказал один из подрядчиков Константин Плескацевич.

По мнению местных жителей, создание большого количества рабочих мест благоприятно сказалось на экономических показателях данного региона.

«Мы все жители района рады, что идёт реконструкция автодороги. Ремонт бесперебойно идёт с 2019 года. Мы это часто замечаем, когда проезжаем по этому участку. Это очень удобно. Раньше здесь были ямы, машины ломались, были ДТП, каждый год эти дороги ремонтировали. Мне кажется это хороший подарок к 30-летию Независимости нашей страны. С нетерпением ждём полного завершения», - поделился мнением житель посёлка Касыма Кайсенова, председатель совета ветеранов Уланского района Аймуханбет Бакимбаев.

Стоит отметить, что данный проект реализовывается в рамках государственной программы «Нурлы жол».















