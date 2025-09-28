От советников Президента до руководителей ведомств: кадровые назначения за неделю

На минувшей неделе Указом Главы государства министром иностранных дел Республики Казахстан назначен Ермек Кошербаев. Он сменил на этом посту Мурата Нуртлеу, который был освобожден от должности министра иностранных дел и назначен помощником Президента РК.

Ермек Кошербаев окончил Казахский государственный университет им. Кирова (историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке) и дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (международные отношения и внешняя политика, дипломат).

Свою трудовую деятельность начал старшим инспектором по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР. Среди послужного списка - помощник Министра иностранных дел Казахской ССР, первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР, первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР, первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан, заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан, консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан, и.о. руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г. Берн Швейцарская Конфедерация, помощник Премьер-Министра Республики Казахстан и т.д.

Работал в «КазТрансОйл», АО НК «Транспорт Нефти и Газа», АО НК «КазМунайГаз». Последние годы был заместителем акима Восточно-Казахстанской области, вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК, ответственным секретарем Министерства иностранных дел РК, заместителем Министра иностранных дел РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации, акимом Восточной-Казахстанской области. Последнее место работы перед назначением - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Мурат Нуртлеу окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международные отношения». Дипломатический ранг - Советник первого класса.

В разные годы был референтом, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК, атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии, вторым секретарем Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК, советником Министра иностранных дел РК, руководителем Секретариата Министра иностранных дел, заместителем Руководителя Аппарата Сената Парламента РК, руководителем Аппарата Сената Парламента РК, послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директором Департамента Азии и Африки МИД РК, советником-посланником в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация), заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Финляндской Республике, в Эстонской Республике по совместительству. Был также помощником Президента Республики Казахстан, заместителем Руководителя Администрации Президента, первым заместителем Председателя КНБ РК, руководителем Администрации Президента РК. Последняя занимаемая должность до назначения - заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Бахытжан Сапиев был назначен советником Президента Республики Казахстан.

В разные годы Бахытжан Сапиев работал лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем кафедры «Применение электрической и тепловой энергии в сельском хозяйстве» Казахского сельскохозяйственного института, специалистом, старшим специалистом Строительного отдела Алатауской районной администрации города Алматы, начальником отдела Экологической инспекции Алатауской районной администрации города Алматы, начальником отдела Эколого-санитарной инспекции аппарата акима Ауэзовского района города Алматы, заместителем акима Бостандыкского района города Алматы, начальником управления предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района города Алматы, главным государственным инспектором по госконтролю города Астаны, заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, заместителем заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С 22 сентября 2023 года занимал должность заведующего Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

Алихан Жамсатов назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан. Он окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение), Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (строительство), Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (политология).

Кунсулу Закарья освобождена от должности советника Президента по вопросам науки и инноваций. Заслуженный изобретатель Республики Казахстан проходила обучение и стажировки в компании K-Water в Южной Корее и Венецианском международном университете в Италии. Трудовую деятельность начала в 1989 году ассистентом кафедры биологической химии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова. В разное время была главным специалистом, главным экспертом в центральном аппарате Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, директором департамента науки РГП «Национальный центр биотехнологии», заместителем генерального директора по науке РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов», генеральным директором РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», генеральным директором АО «Национальный холдинг «QazBioPharm», президентом Правления НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан. 22 января 2024 года Распоряжением Главы государства назначена советником Президента Республики Казахстан по науке и инновациям.

Салтанат Томпиева избрана вице-председателем Административной комиссии 42-сессии Ассамблеи ИКАО. Впервые данный пост занимает представитель Центральной Азии. Салтанат Томпиева уже озвучила инициативу учредить официальную номинацию Ассамблеи ИКАО «Женщины, формирующие авиацию», которая будет вручаться трём профессионалам на каждой сессии Ассамблеи и сопровождаться сертификатом признания. Инициатива Казахстана предварительно получила поддержку со стороны Китая, Канады, Южной Африки, Перу, Республики Корея, Японии, а также международных организаций ACI и IFALPA и другие.

Также на минувшей неделе в стране произошел ряд местных назначений.

С согласия Администрации Президента Республики Казахстан и в соответствии с распоряжением акима города на должность заместителя акима Шымкента назначен Берик Беркимбаев.

Трудовую деятельность он начал в 2001 году в органах прокуратуры. В 2010–2022 годах занимал руководящие должности в структуре Верховного суда и Министерства юстиции РК. В 2022–2023 годах был заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы. С февраля по май 2023 года работал заведующим секретариатом Руководителя Администрации Президента РК. С мая 2023 года до настоящего времени занимал должность государственного инспектора Администрации Президента.

Абзал Рахымбаев был назначен на должность руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области.

Ранее он работал главным специалистом по реальному сектору экономики в отделе предпринимательства города Караганды, позднее заведующим сектором социально-экономического развития того же отдела. В разное время возглавлял отдел предпринимательства и промышленности, а также отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Караганды. Занимал должность заместителя акима города, был заместителем руководителя управления предпринимательства Карагандинской области. С июля 2025 года и до настоящего назначения - заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Нурлан Байбакиров тем временем возглавил управление по делам религий Павлодарской области.

В 1995 году начал трудовую деятельность с учителя в Майском районе. В разные годы работал обозревателем в Павлодартелерадио, в Управлении по развитию языков Павлодарской области, занимал должности в аппарате акима области и города Аксу, возглавлял отделы культуры, занятости, внутренней политики и физической культуры. Имеет опыт работы также акимом Достыкского сельского округа города Аксу, руководителем аппарата и заместителем акима города Аксу. В 2023 году возглавлял отдел в управлении по делам религий Павлодарской области. Последнее место работы — руководитель отдела статистики города Аксу.