    09:26, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Абзал Рахымбаев возглавил департамент торговли Карагандинской области

    Абзал Рахымбаев назначен на должность руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Абзал Жупарович Рахымбаев
    Фото: акимат Карагандинской области

    Абзал Жупарович Рахымбаев на государственной службе с 2010 года. Работал главным специалистом по реальному сектору экономики в отделе предпринимательства города Караганды, позднее — заведующим сектором социально-экономического развития того же отдела.

    В разное время возглавлял отдел предпринимательства и промышленности, а также отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Караганды. Занимал должность заместителя акима города, был заместителем руководителя управления предпринимательства Карагандинской области.

    С июля 2025 года и до настоящего назначения — заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

    Напомним, на прошедшей неделе в Казахстане произошел ряд назначений: начиная от заместителя руководителя Администрации Президента РК до руководителей различных управлений и департаментов в регионах страны. 

    Теги:
    Кадровые назначения Торговля Назначения Акимат Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
