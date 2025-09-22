Абзал Рахымбаев возглавил департамент торговли Карагандинской области

Абзал Жупарович Рахымбаев на государственной службе с 2010 года. Работал главным специалистом по реальному сектору экономики в отделе предпринимательства города Караганды, позднее — заведующим сектором социально-экономического развития того же отдела.

В разное время возглавлял отдел предпринимательства и промышленности, а также отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Караганды. Занимал должность заместителя акима города, был заместителем руководителя управления предпринимательства Карагандинской области.

С июля 2025 года и до настоящего назначения — заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Напомним, на прошедшей неделе в Казахстане произошел ряд назначений: начиная от заместителя руководителя Администрации Президента РК до руководителей различных управлений и департаментов в регионах страны.