От Досаева до главы полиции области Абай и замакимов: кадровые назначения за неделю

Бывший аким Алматы Ерболат Досаев Указом Главы государства назначен заместителем руководителя Администрации Президента.

Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы 21 мая 1970 года. Окончил Алматинский энергетический институт (1993), а также Московский государственный технический университет имени Баумана.

Начинал карьеру в частных компаниях, в 1997 году стал генеральным директором корпорации «Акцепт». После был заместителем председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» и председателем правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк».

В 1998 году назначен советником Премьер-министра РК, потом вице-министром энергетики, индустрии и торговли РК. В 2000 году — вице-министр финансов РК, в 2001 — председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. В 2002 году возглавил Агентство РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Через год назначен министром финансов РК, управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане.

2004 год — министр здравоохранения РК (2004–2006 гг.), в 2012 году стал министром экономического развития и торговли РК, через год — министром экономики и бюджетного планирования РК (переназначен в 2014 году); потом министром национальной экономики РК. 2016 год — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В 2017 году стал заместителем Премьер-министра РК, через два года возглавил Национальный банк РК.

С января 2022 года до нынешнего назачения работал акимом города Алматы.

***

Алишер Мукажан назначен председателем Комитета информации Министерства культуры и информации РК.

Родился в 1992 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийскую юридическую академию имени Д. Кунаева, университет «Туран».

Трудовую деятельность начал в 2015 году в частных структурах. С января по июнь 2017 года — и. о. старшего эксперта Международного центра культур и религий Министерства по делам религий и гражданского общества. 2017–2018 гг. — эксперт пресс-службы Министерства по делам религий и гражданского общества РК. 2019–2023 гг. — эксперт департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития РК, заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК, в последующем Министерства культуры и информации РК. С декабря 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета информации МКИ РК.

***

Даурен Салимбаев назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Салимбаев Даурен Ниязбекович в 2002 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году в том же университете получил степень MBA в области делового администрирования. В 2019 году получил степень магистра делового администрирования в Nazarbayev University.

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности ведущего специалиста департамента надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С 2006 по 2011 годы занимал различные должности в Агентстве, в том числе работал начальником управления пруденциального регулирования, руководил управлениями дистанционного надзора и развития страхового рынка.

С 2011 по 2016 годы руководил управлением методологии пруденциального надзора Департамента финансовой стабильности, управлением методологии контроля и пруденциального надзора Департамента методологии контроля и надзора Национального Банка. С 2016 по 2018 годы занимал позицию заместителя директора Департамента надзора за банками Национального Банка. С 2018 по 2019 годы руководил департаментом методологии и регулирования финансовых организаций Национального Банка. С 2020 года возглавлял департамент методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР.

Также он принимал непосредственное активное участие в подготовке и разработке пруденциальных нормативов, «Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года» и значимых законопроектов, в том числе нового Закона «О банках и банковской деятельности», направленного на модернизацию и повышение устойчивости банковской системы Казахстана.

***

Абильсеит Рабаев назначен заместителем акима города Туркестана.

Рабаев Абилсейт Байсейтович родился в 1981 году в Ордабасинском районе Туркестанской области. В 2003 году окончил ЮКГУ имени М.Ауезова по специальности «Инженер дорожного движения», в 2008 году — Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономист».

Трудовую деятельность начал в 2002 году оператором в ТОО «Компания «Ерке». С 2003 года по 2005 год работал главным специалистом в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а с 2005 года по 2008 год был руководителем отдела в этом управлении.

Потом один год был заместителем руководителя управления ПТиАД. С 2009 по 2015 годы — руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2016 году — заместитель директора ТОО «Тұран Құрылыс», с 2017 года — главный специалист в канцелярии аппарата акима ЮКО и и. о. председателя АО «НК СПК «Шымкент», в том же году был назначен и. о. руководителя отдела строительства Шымкента.

С января 2018 года — руководитель отдела строительства Шымкента, с июля того же — руководителя управления строительства Шымкента. С августа 2019 года — председатель АО «НК СПК «Шымкент». Через два года стал руководителем управления строительства Шымкента.

До нынешнего назначения был заместителем акима Туркестана.

***

Бауыржан Муратулы назначен генеральным директором ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

Родился в 1986 году в городе Талдыкоргане. В 2008 году окончил Военно-морскую академию Бундесвера по специальности штурманская служба (кораблевождение), в 2017 году — Академию экономики и права им. У.Джолдасбекова по специальности юриспруденция, в 2018 году — Академию генерального штаба Бундесвера по специальности управление миротворческими контингентами, в 2025 году — Алматинский университет менеджмента, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал командиром штурманской боевой части Отдельного дивизиона разнородных кораблей Военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил РК (ВМБ ВМС ВС РК). В разные годы работал старшим офицером оперативного отделения штаба, начальником отделения мобилизации и комплектования штаба ВМБ ВМС ВС РК, командиром ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан», старшим офицером Департамента военно-технической политики Министерства обороны РК, командиром отдельного дивизиона разнородных кораблей ВМБ ВМС ВС РК, командиром военно-морской базы — заместителем главнокомандующего ВМС ВС РК, менеджером по морской логистике ТОО «FSSA».

До назначения занимал должность заместителя генерального директора ТОО «KMG Systems& Services».

«Казмортранфлот» — национальная морская судоходная компания Казахстана. КМТФ входит в группу компаний «КазМунайГаз».

***

Эльдар Данияров стал главой департамента полиции области Абай.

Данияров Эльдар Нурланович родился 23 ноября 1982 года в Караганде. Окончил в 2007 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году старшим инспектором отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП департамента внутренних дел г. Астаны; в 2010 году был госавтоинспектором регистрационно-экзаменационного отдела управления дорожной полиции департамента внутренних дел г. Астаны; через четыре года — старшим госавтоинспектором отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

С 2015 года — заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД Астаны; через год — начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны;

в 2019 году — заместитель начальника управления тылового обеспечения ДП г. Нур-Султан; в 2021 году — начальник управления тылового обеспечения департамента полиции г. Нур-Султан; с 2022 года — заместитель начальника департамента полиции города Астаны.

С 2024 года до нынешнего назначения был первым заместителем начальника департамента полиции города Астаны.

***

Молдир Тауипбаева назначена руководителем управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

Тауипбаева Молдир Султанбековна родилась в 1978 году в городе Таразе. Получила образование по специальностям «Международные экономические отношения» в Казахской государственной академии управления, «Юриспруденция» в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза, а также «Деловое администрирование» в Алматинском университете менеджмента. Выпускница программы «Болашак». Магистр международной государственной политики и управления Университета Южной Калифорнии (США). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1999 году в качестве исследователя в Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата. В разные годы работала ассистентом и преподавателем в Кызылординском инженерно-экономическом институте, координатором по закупкам и учёту корпорации «Дабл Холдинг Инк», преподавателем Казахского гуманитарно-юридического колледжа, директором городского парка культуры и отдыха, заместителем руководителя городского отдела образования. Занимала различные руководящие должности в аппарате акима города Кызылорды.

***

Манарбек Бухарбаев назначен руководителем департамента казначейства по Актюбинской области Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Манарбек Мусинович Бухарбаев в 1998 году окончил Акмолинский финансово-экономический колледж, в 2003 году — Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Актюбинском областном управлении казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК в должности ведущего специалиста-казначея. В разные годы работал на различных должностях. Был заместителем руководителя департамента казначейства по Актюбинской области. Позже занимал должность руководителя департамента казначейства по Мангистауской области.

За свою государственную службу награжден юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан», нагрудным знаком «Лучший работник финансовой службы», а также юбилейной медалью «100 лет Министерству финансов РК».

***

Алия Бекмагамбетова назначена руководителем управления общественного развития акимата Костанайской области.

Бекмагамбетова Алия Молдабаевна родилась в 1979 году в Костанайской области. Окончила Костанайский гуманитарный институт по специальности «Учитель казахского языка и литературы» и Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова по специальности «Право».

Трудовую деятельность начала в 2000 году на должности учителя истории и завуча. С 2009 по 2022 годы работала на различных должностях в Сарыкольском районном акимате: руководитель отдела культуры и развития языков, руководитель аппарата акима района, заместитель акима района. В 2022–2023 гг. занимала должность руководителя организационно-инспекторского отдела аппарата акима Костанайской области.

С мая 2023 года до нынешнего назначения была заместителем акима Сарыкольского района.

***

Бахыт Жайлаубаева назначена уполномоченным по защите прав социально уязвимых категорий населения Северо-Казахстанской области.

Бахыт Жайлаубаева родилась в селе Карагай Есильского района СКО. Окончила Петропавловское медицинское училище, а также Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева по специальности «Педагог-психолог».

Трудовую деятельность начала в областном противотуберкулезном диспансере участковой медсестрой. В разные годы работала медсестрой в психоневрологическом интернате и Петропавловском центре социального обслуживания. С 2019 года занимала должность заместителя директора по социальной работе в Центре социального обслуживания города Петропавловска.

Нынешняя ее должность введена в Казахстане впервые. Назначение произведено в соответствии с Указом Президента о создании института уполномоченных по правам социально уязвимых категорий населения.

***

Куаныш Искаков назначен и. о. руководителя управления образования Шымкента.

Куаныш Галымжанович Искаков родился 31 марта 1984 года. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (2005 г.), университет «Мирас» (2015 г.), Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов (2018 г.).

Трудовая деятельность начал в 2005 году главный специалистом финансового отдела акимата Шымкента, через год стал ведущим специалистом управления культуры ЮКО. В 2007-2008 гг. работал главным бухгалтером ТОО «Международный клуб Абая». С 2008 года — главный специалист, заведующий сектором городского финансового отдела Шымкента, с 2014 года — заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Шымкента. С 2015 года работал заместителем директора по экономике и финансам ГККП «КуатЖылуОрталық-3». В 2016 году — заведующий сектором государственных закупок городского отдела ЖКХ Шымкента. Через год — финансовый директор ТОО «КЗ Фармация», в 2018 году - руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Ордабасинского района. Потом год работал менеджером, начальником отдела АО «Шымкент ӘКК», в 2021 году стал заместителем акима г. Кентау, в 2024 году — заместителе руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

До настоящего времени Куаныш Искаков был заместителем руководителя городского управления образования.