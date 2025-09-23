РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:17, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Новый заместитель акима назначен в Шымкенте

    С согласия Администрации Президента Республики Казахстан и в соответствии с распоряжением акима города на должность заместителя акима Шымкента назначен Берик Беркимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Шымкента

    Берик Беркимбаев родился 1 февраля 1980 года в Шымкенте. Имеет высшее образование: окончил Казахстанскую государственную юридическую академию и Шеффильдский университет Великобритании по специальности «Юриспруденция, государственное управление и государственная политика».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах прокуратуры. В 2010–2022 годах занимал руководящие должности в структуре Верховного суда и Министерства юстиции РК. В 2022–2023 годах был заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы.

    С февраля по май 2023 года работал заведующим секретариатом Руководителя Администрации Президента РК. С мая 2023 года до настоящего времени занимал должность государственного инспектора Администрации Президента.

    Напомним, ранее в Шымкенте были назначены три новых заместителя акима. Первым заместителем акима города стал Айдын Каримов, заместителями — Арман Сабитов и Ержан Сейтенов. Кроме того, Дархан Мырзакулов назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Шымкента.

