Новый заместитель акима назначен в Шымкенте

Берик Беркимбаев родился 1 февраля 1980 года в Шымкенте. Имеет высшее образование: окончил Казахстанскую государственную юридическую академию и Шеффильдский университет Великобритании по специальности «Юриспруденция, государственное управление и государственная политика».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах прокуратуры. В 2010–2022 годах занимал руководящие должности в структуре Верховного суда и Министерства юстиции РК. В 2022–2023 годах был заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы.

С февраля по май 2023 года работал заведующим секретариатом Руководителя Администрации Президента РК. С мая 2023 года до настоящего времени занимал должность государственного инспектора Администрации Президента.

Напомним, ранее в Шымкенте были назначены три новых заместителя акима. Первым заместителем акима города стал Айдын Каримов, заместителями — Арман Сабитов и Ержан Сейтенов. Кроме того, Дархан Мырзакулов назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Шымкента.