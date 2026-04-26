От руководителей ведомств до главных тренеров: кадровые перестановки недели в Казахстане

В области Абай созданы сразу два новых управления и назначены их руководители. Исполняющим обязанности руководителя управления водных ресурсов и ирригации стал Асхат Смаилов.

Асхат Смаилов родился 1 марта 1968 года в селе Кызыл-Кесик Аксуатского района Семипалатинской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет». Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим экономистом по прогнозированию доходов и экономическому анализу в финансовом отделе Аксуатского района. В 1994–1997 годах занимал должности заведующего отделом прогнозирования налогов и руководителя финансового отдела Аксуатского района. С 1997 по 2002 годы работал заместителем руководителя финансового отдела Тарбагатайского района. В 2002–2005 годах возглавлял районный отдел экономики, в 2005–2007 годах — заместитель акима Тарбагатайского района. В 2009–2010 годах был руководителем аппарата акима Тарбагатайского района, с 2010 по 2018 годы вновь занимал должность заместителя акима района. До назначения возглавлял управление финансов области Абай.

Исполняющим обязанности руководителя управления по защите прав детей назначен Куаныш Абилдаев.

Куаныш Адильбайулы родился в 1989 году в Кызылординской области. В 2011 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Право», в 2014 году — Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Экономика». Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом в Сырдарьинском районном суде Кызылординской области. В том же году работал главным специалистом Жалагашского районного суда. В 2011–2016 годах занимал должности государственного судебного исполнителя, а также консультанта и консультанта-инспектора в управлении Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области. Также работал заместителем руководителя управления внутренней политики Кызылординской области.

Назначен также новый руководитель департамента юстиции Алматы. Согласно приказу руководителя аппарата Министерства юстиции им стал Жанболат Кайроллаулы Самашев.

Жанболат Самашев родился 22 августа 1979 года рождения. В разные годы работал:

25.02.2003 — 10.03.2005 гг. — инспектор охраны в ТОО «Восток право» города Усть-Каменогорск;

04.04.2005 — 01.03.2006 гг. — специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;

01.03.2006 — 13.07.2006 гг. — ведущий специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;

13.07.2006 — 02.03.2007 гг. — юрист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;

05.03.2007 — 13.04.2009 гг. — юрист-консультант департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;

14.04.2009 — 10.11.2009 гг. — и.о. главного специалиста отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;

10.11.2009 — 11.01.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;

12.01.2012 — 28.02.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Северо-Казахстанской области;

28.02.2012 — 18.12.2013 гг. — начальник управления юстиции города Петропавловск департамента юстиции Северо-Казахстанской области;

19.12.2013 — 10.09.2015 гг. — заместитель руководителя управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;

10.09.2015 — 31.01.2020 гг. — руководитель управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

31.01.2020 — 01.07.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

01.07.08.12.2022.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции области Абай.

12.08.2022 — 11.11.2022 гг. — руководитель отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению департамента юстиции области Абай.

11.11. 2022 — 30.05.2025 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай

02.06.2025 — 19.01.2026 гг. — руководитель «Межрайонного территориального отдела принудительного исполнения» города Семей

19.01.04.20.2026.2026 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай.

Тем временем распоряжением акима Костанайской области Динара Иосифовна Карымсакова назначена на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата региона. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «Математика», Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы по специальности «Юриспруденция». В разные годы работала:

03.09.2002 - 28.10.2003 - преподаватель математики и информатики НУО «Костанайский бизнес-колледж».

04.01.2004 - 04.02.2007 - учитель математики и информатики, Абайская основная школа.

08.02.2007 - 30.11.2007 - ОЮЛ «Костанайский областной совет профсоюзов", ведущий специалист.

25.01.2008 - 01.04.2012 - Костанайская областная организация профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания, заведующий отделом.

02.04.2012 - 30.11.2012 - методист отдела специального, дополнительного образования и воспитательной работы управление образования акимата Костанайской области.

04.12.2012 - 04.02.2013 - и.о. главного специалиста отдела по работе с молодежью и молодежными организациями Управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

04.02.2013 - 03.04.2013 - главный специалист отдела по работе с молодежью и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

03.04.2013 - 31.03.2017 - руководитель отдела по работе с молодежью и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

03.04.2017 - 14.08.2019 - руководитель отдела информационной политики и мониторинга СМИ УВП акимата Костанайской области.

15.08.2019 - 13.01.2022 - заместитель руководителя УВП акимата Костанайской области.

13.01.2022 - 29.12.2024 - заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области.

30.12.2024 - 25.08.2025 – заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области.

До назначения работала заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Руководителем управления цифровых технологий Павлодарской области стал Асылбек Амантайулы Ахметжанов.

Асылбек Ахметжанов родился в 1993 году. В 2015 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Учет и аудит», в 2022 году — Казахский университет технологии и бизнеса по специальности «Информационные системы». В 2026 году окончил магистратуру Университета SDU, получив степень магистра по специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2016 году. С 2016 по 2019 годы работал экспертом и главным экспертом в управлении по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, а также в департаменте развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. В 2019 году занимал должность главного эксперта управления политики совершенствования государственных услуг департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В 2019–2021 годах — руководитель управления информатизации и автоматизации государственных услуг департамента цифровизации и информатизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. В 2021–2024 годах — заместитель директора департамента цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В 2024-2025 — директор департамента в Министерстве промышленности и строительства, а также в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. До назначения на должность с 2025 года по настоящее время занимал пост вице-министра просвещения Республики Казахстан.

Афиза Семгалиева стала руководителем управления по защите прав детей Западно-Казахстанской области.

Афиза Семгалиева родилась в 1986 году в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности «Литературоведение», а также Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности «Юриспруденция». С 2008 года работала в Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова. С 2009 года работала на различных должностях в региональном филиала партии «Nur Otan», с 2021 года — в партии «AMANAT». До назначения занимала должность заместителя исполнительного секретаря Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT».

Президент Казахстанской федерации таеквондо (WT) Кудрет Шамиев включен в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (ОСА) в качестве вице-президента по вопросам организации зимних Азиатских игр-2029 в Алматы. Решение было принято на заседании Исполнительного комитета ОСА, состоявшегося в рамках VI Азиатских пляжных игр-2026 в Санье (Китай).

Кудрет Шамиев окончил колледж Академии банковского дела (2010) по специальности «Банковское дело», Asia Pacific University (Малайзия) (2014) по специальности «Менеджмент международного бизнеса», Alikhan Bokeikhan University (2025) по специальности «Финансы». Занимал руководящие и экспертные должности в ряде казахстанских и международных компаний; председатель Наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» (с 01.2024); член совета директоров Todini Costruzioni Generali SpA (с 08.2024); председатель Наблюдательного совета ТОО «Kazakh Construction Group» - (с 12.2024).

В Атырау назначен новый начальник городского управления полиции. Эту должность занял Айдар Касанов. Он сменил на посту Бактыбека Исаева, который ранее был задержан и взят под стражу.

Айдар Касанов родился 6 декабря 1978 года в Жанаозене. Окончил Академию МВД РК в 2002 году. Службу начал следователем следственного отделения УВД Жанаозена, где проработал более шести лет, после чего занимал должности старшего следователя и руководителя подразделений. В разные годы работал в Актау — возглавлял отделение по раскрытию особо тяжких преступлений, занимал пост заместителя начальника управления полиции города. С 2019 года руководил управлением полиции Жанаозена. Имеет звание полковника полиции.

Также на минувшей неделе было сразу несколько изменений в футбольных клубах страны.

Директором павлодарского футбольного клуба «Иртыш» назначен Даур Ергабулов. Он является опытным специалистом, хорошо известным в спортивной сфере. В разные годы он занимал должность заместителя директора ледового дворца «Астана», руководителя специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию, возглавлял отдел физической культуры и спорта города Павлодара, а также руководил управлением физической культуры и спорта Павлодарской области.

В Кокшетау тем временем Ербол Каиров возглавил футбольный клуб «Окжетпес». Ербол Каиров — уроженец Акмолинской области, специалист с опытом работы в системе казахстанского футбола. Имеет два высших образования, прошёл обучение в AlmaU и подготовку по линии УЕФА. Ранее занимал руководящие позиции в Казахстанской федерации футбола и работал в профессиональной футбольной лиге.

Костанайский футбольный клуб Тобол также официально представил нового главного тренера. Команду возглавил Мирослав Ромашенко. Опытный специалист имеет значительный бэкграунд работы на высоком уровне. В разные годы он тренировал «Томь» и «Ахмат», а также входил в штаб Станислава Черчесова, работая в московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». С 2016 по 2021 год Ромашенко входил в тренерский штаб сборной России. В качестве главного тренера он становился чемпионом Польши и дважды выигрывал чемпионат Венгрии. До перехода в костанайский клуб специалист возглавлял «Урал», с которым занял второе место в Первой лиге.