Руководители двух новых управлений назначены в области Абай

Исполняющим обязанности руководителя управления водных ресурсов и ирригации стал Асхат Смаилов.

Асхат Смаилов родился 1 марта 1968 года в селе Кызыл-Кесик Аксуатского района Семипалатинской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет».

Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим экономистом по прогнозированию доходов и экономическому анализу в финансовом отделе Аксуатского района. В 1994–1997 годах занимал должности заведующего отделом прогнозирования налогов и руководителя финансового отдела Аксуатского района. С 1997 по 2002 годы работал заместителем руководителя финансового отдела Тарбагатайского района. В 2002–2005 годах возглавлял районный отдел экономики, в 2005–2007 годах — заместитель акима Тарбагатайского района.

В 2009–2010 годах был руководителем аппарата акима Тарбагатайского района, с 2010 по 2018 годы вновь занимал должность заместителя акима района.

До назначения возглавлял управление финансов области Абай.

Исполняющим обязанности руководителя управления по защите прав детей назначен Куаныш Абилдаев.

Куаныш Адильбайулы родился в 1989 году в Кызылординской области.

В 2011 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Право», в 2014 году — Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом в Сырдарьинском районном суде Кызылординской области. В том же году работал главным специалистом Жалагашского районного суда.

В 2011–2016 годах занимал должности государственного судебного исполнителя, а также консультанта и консультанта-инспектора в управлении Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области.

Также работал заместителем руководителя управления внутренней политики Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что Мерхат Сапаргалиев возглавил департамент Комитета госинспекции труда в области Улытау.