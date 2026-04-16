телерадиокомплекс президента РК
    21:33, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Мерхат Сапаргалиев возглавил департамент Комитета госинспекции труда в области Улытау

    Кадровое назначение в регионе усилило блок контроля за трудовыми отношениями и защитой прав работников. Новый руководитель прошел путь от районного уровня до центральных структур министерства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат области Улытау

    Мерхат Сапаргалиев является выпускником Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета. Трудовую деятельность начал в 2004 году в акимате Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

    В 2010–2011 годах занимал должность ведущего специалиста аппарата Уральского городского маслихата. В 2012–2013 годах работал главным инспектором-ревизором Инспекции финансового контроля Западно-Казахстанской области.

    С 2014 по 2023 годы занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ региона. В 2023–2025 годах работал главным специалистом и руководителем отдела в департаменте Комитета государственной инспекции труда по Западно-Казахстанской области.

    С 2025 года до нового назначения занимал должность главного эксперта Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что Рустем Нысамбаев возглавил управление здравоохранение области Улытау.

    Айзада Агильбаева
