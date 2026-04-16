РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Рустем Нысамбаев возглавил управление здравоохранение области Улытау

    В регионе назначили нового руководителя системы здравоохранения — им стал практикующий хирург с многолетним стажем. За его плечами — работа в ведущих медучреждениях Жезказгана и Сатпаева, а также управленческий опыт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат области Улытау

    Рустем Нысамбаев является выпускником Карагандинской государственной медицинской академии. Свою профессиональную карьеру он начал в 2008 году в медико-санитарной части города Сатпаев.

    В 2013–2016 годах работал в медицинском центре «Казахмыс» в Жезказгане. Далее, с 2016 по 2025 годы, занимал ключевые должности в областной многопрофильной больнице Жезказгана — возглавлял отделение политравмы и руководил хирургической службой.

    С 2025 года до нового назначения руководил больницей города Сатпаев.

    Ранее сообщалось, что руководителем управления контроля и качества городской среды Шымкента был назначен Берик Дуйсенов. 

    Теги:
    Кадровые назначения Здравоохранение Улытауская область Назначения
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают