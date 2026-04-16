Рустем Нысамбаев возглавил управление здравоохранение области Улытау

Рустем Нысамбаев является выпускником Карагандинской государственной медицинской академии. Свою профессиональную карьеру он начал в 2008 году в медико-санитарной части города Сатпаев.

В 2013–2016 годах работал в медицинском центре «Казахмыс» в Жезказгане. Далее, с 2016 по 2025 годы, занимал ключевые должности в областной многопрофильной больнице Жезказгана — возглавлял отделение политравмы и руководил хирургической службой.

С 2025 года до нового назначения руководил больницей города Сатпаев.

Ранее сообщалось, что руководителем управления контроля и качества городской среды Шымкента был назначен Берик Дуйсенов.