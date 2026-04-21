    20:25, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Даур Ергабулов возглавил футбольный клуб «Иртыш»

    Директором павлодарского футбольного клуба «Иртыш» назначен Даур Ергабулов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Фото: instagram.com/ertis_fk

    Он является опытным специалистом, хорошо известным в спортивной сфере региона.

    В разные годы он занимал должность заместителя директора ледового дворца «Астана», руководителя специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию, возглавлял отдел физической культуры и спорта города Павлодара, а также руководил управлением физической культуры и спорта Павлодарской области.

    Новый директор был представлен игрокам, тренерскому штабу и коллективу футбольного клуба. Он выразил благодарность руководству региона за оказанное доверие и отметил готовность к плодотворной работе во благо павлодарского футбола.

    Теги:
    Кадровые назначения Футбол Регионы Казахстана Павлодар Назначения Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
