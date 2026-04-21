Назначен новый руководитель департамента юстиции Алматы
Согласно приказу руководителя аппарата Министерства юстиции руководителем департамента юстиции Алматинской области назначен Жанболат Кайроллаулы Самашев, передает Kazinform.
Жанболат Самашев родился 22 августа 1979 года рождения.
Трудовая деятельность
- 25.02.2003 — 10.03.2005 гг. — инспектор охраны в ТОО «Восток право» города Усть-Каменогорск;
- 04.04.2005 — 01.03.2006 гг. — специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
- 01.03.2006 — 13.07.2006 гг. — ведущий специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
- 13.07.2006 — 02.03.2007 гг. — юрист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
- 05.03.2007 — 13.04.2009 гг. — юрист-консультант департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
- 14.04.2009 — 10.11.2009 гг. — и. о. главного специалиста отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
- 10.11.2009 — 11.01.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
- 12.01.2012 — 28.02.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции
Северо-Казахстанской области;
- 28.02.2012 — 18.12.2013 гг. — начальник управления юстиции города Петропавловск департамента юстиции Северо-Казахстанской области;
- 19.12.2013 — 10.09.2015 гг. — заместитель руководителя управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
- 10.09.2015 — 31.01.2020 гг. — руководитель управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.
- 31.01.2020 — 01.07.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.
- 01.07.08.12.2022.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции области Абай.
- 12.08.2022 — 11.11.2022 гг. — руководитель отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению департамента юстиции области Абай.
- 11.11. 2022 — 30.05.2025 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай
- 02.06.2025 — 19.01.2026 гг. — руководитель «Межрайонного территориального отдела принудительного исполнения» города Семей
- 19.01.04.20.2026.2026 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай.
Ранее сообщалось, что руководители двух новых управлений назначены в области Абай.