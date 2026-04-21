Тренды:
    00:35, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Назначен новый руководитель департамента юстиции Алматы

    Согласно приказу руководителя аппарата Министерства юстиции руководителем департамента юстиции Алматинской области назначен Жанболат Кайроллаулы Самашев, передает Kazinform.

    Фото: департамент юстиции Алматы

    Жанболат Самашев родился 22 августа 1979 года рождения.

    Трудовая деятельность

    • 25.02.2003 — 10.03.2005 гг. — инспектор охраны в ТОО «Восток право» города Усть-Каменогорск;
    • 04.04.2005 — 01.03.2006 гг. — специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
    • 01.03.2006 — 13.07.2006 гг. — ведущий специалист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
    • 13.07.2006 — 02.03.2007 гг. — юрист РГП «Центр по недвижимости по ВКО» КРС МЮ РК;
    • 05.03.2007 — 13.04.2009 гг. — юрист-консультант департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
    • 14.04.2009 — 10.11.2009 гг. — и. о. главного специалиста отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
    • 10.11.2009 — 11.01.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
    • 12.01.2012 — 28.02.2012 гг. — главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции
      Северо-Казахстанской области;
    • 28.02.2012 — 18.12.2013 гг. — начальник управления юстиции города Петропавловск департамента юстиции Северо-Казахстанской области;
    • 19.12.2013 — 10.09.2015 гг. — заместитель руководителя управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области;
    • 10.09.2015 — 31.01.2020 гг. — руководитель управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.
    • 31.01.2020 — 01.07.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.
    • 01.07.08.12.2022.2022 гг. — руководитель межрайонного управления юстиции города Семей департамента юстиции области Абай.
    • 12.08.2022 — 11.11.2022 гг. — руководитель отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению департамента юстиции области Абай.
    • 11.11. 2022 — 30.05.2025 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай
    • 02.06.2025 — 19.01.2026 гг. — руководитель «Межрайонного территориального отдела принудительного исполнения» города Семей
    • 19.01.04.20.2026.2026 гг. — заместитель руководителя департамента юстиции области Абай.

    Ранее сообщалось, что руководители двух новых управлений назначены в области Абай.

    Диана Калманбаева
