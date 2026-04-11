Тренды:
    13:52, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    От мусора к бизнесу: житель Туркестанской области превратил отходы в источник дохода

    Житель села Аксу Туркестанской области Владислав Голярко запустил экологический проект, который помог не только сократить количество отходов, но и создать устойчивый бизнес, передает агентство Kazinform.

    От мусора к бизнесу: житель Туркестанской области превратил отходы в источник дохода
    Кадр из видео

    Начинание стало возможным благодаря малому гранту от Глобального экологического фонда и Программы развития ООН. На полученные средства предприниматель установил первые контейнеры для раздельного сбора мусора прямо у себя во дворе.

    Система оказалась простой и эффективной: жители сортируют пластик, стекло и бумагу, после чего отходы отправляются на переработку. Сырье очищается, прессуется и реализуется перерабатывающим предприятиям. При этом часть прибыли возвращается сельчанам, и они сами решают, на что направить средства.

    Со временем проект расширился. Для удобства жителей был внедрен мобильный сервис: по аналогии с вызовом такси пользователи могут отправить фото отсортированного мусора и указать адрес, после чего отходы оперативно забирают.

    Сегодня к системе подключены около 1 000 семей, почти 200 предприятий и 11 школ. В производственном цехе работают 12 человек, а объем перерабатываемого сырья превышает 300 тонн в год.

    Проект Владислава Голярко стал примером того, как локальная инициатива может перерасти в масштабное экологическое движение и принести реальную пользу сообществу.

    Ранее сообщалось, как акмолинский школьник создает дизайнерские светильники из вторсырья.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
