Дизайнерские светильники из вторсырья создает акмолинский школьник

По информации управления образования Акмолинской области, областной конкурс «Вторая жизнь вещам» прошел в рамках регионального форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла». Школьники региона представили на него около 20 экологических проектов и разработок, демонстрирующих, как обычные отходы можно превратить в полезные и красивые вещи.

Победителем был признан ученик 8 класса общеобразовательной школы № 1 села Каменки Сандыктауского района Александр Сальников. На конкурс школьник представил необычную коллекцию светильников, изготовленных своими руками.

— Сегодня проблема отходов стоит очень остро. Люди покупают все больше вещей, а срок их использования становится все короче. В результате растут свалки и загрязняется природа. Именно поэтому Александр решил создавать предметы интерьера, используя только вторичные материалы, — поделился руководитель проекта, учитель художественного труда Виктор Доценко.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Каждый из светильников, созданных школьником, имеет свою идею и уникальный стиль. Первый светильник «Хрупкая геометрия», по словам самого автора, изготовлен из обычного упаковочного картона, который чаще всего сразу выбрасывается. Материал оказался легким, прочным и удобным в обработке. В работе использовал коробки от бытовой техники, втулки и остатки бумаги. Детали были склеены, укреплены и покрыты защитным слоем. В итоге получился стильный современный светильник.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Второй светильник «Уют, собранный по кусочкам» сделан из деревянных отходов — обрезков, фанеры и старых реек. При изготовлении поверхности были тщательно обработаны и отшлифованы, а конструкция собрана с сохранением натуральной текстуры дерева. Завершающим этапом стала лакировка, придавшая изделию аккуратный и законченный вид.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Третий светильник «Свет механического сердца» стал самым необычным и одновременно самым сложным в изготовлении. Он создан из металлических автомобильных деталей — болтов, пружин и различных запчастей. Каждая деталь была очищена и окрашена. То, что раньше считалось мусором, превратилось в настоящий арт-объект в стиле лофт.

Особое внимание уделено безопасности: во всех светильниках аккуратно проведена электропроводка и обеспечено надежное крепление элементов.

— Проект школьника наглядно показывает, что даже ненужные вещи могут получить вторую жизнь, если подойти к делу с фантазией, трудолюбием и заботой об окружающей среде. Такие проекты не только развивают творчество у школьников, но и формируют экологическое мышление и ответственное отношение к природе, — добавили в управлении образования региона.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны выявляют несанкционированные свалки и мониторят паводки в Акмолинской области.