От колледжа к школе: как долгострой в Усть-Каменогорске получил второй шанс

Проект, стартовавший в 2011 году как часть масштабной программы по развитию технического и профессионального образования, так и не был доведён до конца. За годы простоя объект превратился в пример системных ошибок, коррупционных рисков и управленческой беспомощности.

История объекта

Строительство колледжа началось в рамках государственной программы развития технического и профессионального образования на 2008–2012 годы. В областном центре планировали возвести межрегиональный учебный центр на 700 мест для подготовки специалистов машиностроительной отрасли. Заказчиком выступало Министерство образования и науки РК, финансирование велось за счёт республиканского бюджета.

Под застройку был отведён участок площадью более 30 тысяч квадратных метров. На площади 17 500 квадратных метров началось возведение зданий. Однако уже в 2012 году проект оказался под угрозой срыва — проверка выявила серьёзные отклонения от проектно-сметной документации, а в отдельно стоящем здании столовой произошло обрушение плиты перекрытия.

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы

Вместо стройки — уголовное дело

В 2012 году проект оказался в эпицентре серьёзных разбирательств. Проверки выявили не только отклонения от проектно-сметной документации, но и признаки хищения бюджетных средств. В результате были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Министерства образования и науки, подрядной организации ТОО «ЗАК Сервис», а также ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки» и ряда других участников проекта.

Следственные действия фактически поставили крест на продолжении строительства. Работы на объекте остановили, финансирование прекратили, а будущее недостроенного здания оказалось туманным. Ни консервации, ни полноценной охраны обеспечено не было — объект просто «завис» между уголовным процессом и отсутствием управленческих решений.

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы

Недострой без хозяина

За годы простоя здание превратилось в «ничейную» территорию. Отсутствие ограждения и охраны сделало его лёгкой добычей для мародёров — охотников за металлом и стройматериалами. О происходящем знали и жители соседних домов, и местные власти.

Жители многоэтажек, расположенных вплотную к недострою, вспоминают, что вывоз материалов происходил открыто.

— Его разбирали буквально у нас на глазах. Машины приезжали и днём, и ночью. Было видно, что это не стройка, а самый настоящий разбор, — рассказал один из жителей района.

По его словам, территория никогда не была полноценно огорожена — ворота оставались открытыми, охраны не было.

— Со временем здесь начали собираться бездомные, подростки. Дети забегали внутрь. Мы каждый день боялись, вдруг что-нибудь обрушится и пострадают люди, — говорит собеседник.

Смена собственника — без реальных действий

В 2018 году объект передали из республиканской — в коммунальную собственность Усть-Каменогорска. А ещё через 3 года здание перешло на баланс области. При этом передача объекта из одной формы собственности в другую не сопровождалась реальными работами на площадке. Годы шли, а судьба недостроя так и оставалась неопределённой.

По поручению Даниала Ахметова — тогда акима области, недострой позже выставили на продажу через механизм приватизации. В марте 2023 года объект приобрело ТОО «VK INVEST COMPANY».

— Покупатель оформил документы на перепрофилирование объекта под общеобразовательную школу более чем на тысячу мест, — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы

Вместо колледжа — школа

Как пояснил руководитель управления государственных закупок ВКО Рустам Байырбеков, решение изменить назначение объекта продиктовано реальной потребностью города.

— В микрорайоне Комбината шелковых тканей сегодня в дефиците 1823 ученических места. Именно поэтому было принято решение отказаться от первоначальной концепции и построить здесь школу, — отметил он.

Жители близлежащих домов восприняли новость с одобрением.

— Мы переехали сюда четыре года назад и всё это время живём рядом с пустующей стройкой. Очень хотим, чтобы наши дети учились здесь, рядом с домом. Раньше говорили о школе для одарённых детей, теперь будет обычная — для нас это даже лучше, — рассказала жительница улицы Аль-Фараби Айнаш.

На какой стадии проект сейчас

По данным управления государственных закупок, активные строительно-монтажные работы пока не начались — идёт подготовительный этап.

— Управление финансов ВКО подписало дополнительное соглашение к договору купли-продажи, предусматривающее увеличение проектной мощности школы с 880 до 1000 мест. После получения заключения вневедомственной экспертизы определён срок завершения строительства — в течение 18 месяцев, — сообщил Рустам Байырбеков.

Таким образом, один из самых известных долгостроев Усть-Каменогорска, переживший годы простоя, разрухи и скандалов, получил шанс на вторую жизнь — уже не как колледж, а как долгожданная школа для растущего района города.

