От чего будет зависеть динамика тенге, рассказали в Нацбанке Казахстана

В целом по итогам 2025 года курс тенге укрепился на 3,7% с 525,10 до 505,73 тенге за доллар США. Объем торгов составил 63 млрд долларов США, увеличившись на 15% г/г.

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал» в декабре 2025 года из Национального фонда было продано 400 млн долларов США, что составило 5% от общего объема торгов или около 18 млн долларов США в день. При этом, всего в 2025 году из Национального фонда было продано 8,2 млрд долларов США.

По прогнозным заявкам Правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США.

В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в декабре Национальным банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долл. США.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в декабре. Покупка валюты в январе также не запланирована.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Ранее в обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля.