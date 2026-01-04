РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:01, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка - 508,49 тенге, продажа - 512,82 тенге;
    • евро: покупка - 593,42 тенге, продажа - 602,13 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,11 - 6,38 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 507,13 тенге, продают по 514,13 тенге;
    • евро: покупка - 592,98 тенге, продажа - 602,93 тенге;
    • рубль: покупка - 6,17 тенге, продажа - 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 507,00 тенге, продают по 515,00 тенге;
    • евро: покупка - 591,82 тенге, продажа - 600,64 тенге;
    • рубль: покупка - 6,23 тенге, продажа - 6,36 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро - 593,44 тенге, 1 рубль - 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге. 

