09:01, 04 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка - 508,49 тенге, продажа - 512,82 тенге;
- евро: покупка - 593,42 тенге, продажа - 602,13 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,11 - 6,38 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,13 тенге, продают по 514,13 тенге;
- евро: покупка - 592,98 тенге, продажа - 602,93 тенге;
- рубль: покупка - 6,17 тенге, продажа - 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 507,00 тенге, продают по 515,00 тенге;
- евро: покупка - 591,82 тенге, продажа - 600,64 тенге;
- рубль: покупка - 6,23 тенге, продажа - 6,36 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро - 593,44 тенге, 1 рубль - 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.