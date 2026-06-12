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    От 15 лет до пожизненного: в чем обвиняют подозреваемых в убийстве Василия Колесникова в Шымкенте

    Досудебное расследование по делу о похищении и убийстве 40-летнего Василия Колесникова, начатое после резонансного инцидента на дороге в Шымкенте, официально завершено. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, дело
    Фото: МВД РК

    Новыми подробностями процесса поделился адвокат потерпевшей стороны Талгат Есимов. По его словам, подозреваемым окончательно предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.

    — Досудебное расследование по факту убийства Василия Колесникова завершено. Как я ранее и ходатайствовал, подозреваемым окончательно инкриминированы следующие статьи Уголовного кодекса: часть 3 статьи 293 (Хулиганство), пункты 1, 3, 4 части 2 статьи 125 (Похищение человека) и часть 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, из мести и сопряженное с похищением), — сообщил Талгат Есимов.

    Правозащитник добавил, что по совокупности предъявленных обвинений фигурантам уголовного дела грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

    — Кроме того, их действия квалифицируются как покушение на убийство второго потерпевшего, который остался жив благодаря действиям Н. Ешанкулова. Защита Василия Колесникова намерена участвовать в судебном процессе и добиваться для виновных лиц самого сурового наказания, — подчеркнул адвокат.

    В департаменте полиции Шымкента агентству Kazinform подтвердили завершение досудебного расследования. В ведомстве уточнили, что участники уголовного процесса знакомятся с материалами дела. После завершения процедуры ознакомления уголовное дело направят в суд.

    Напомним, преступление произошло днем 20 января этого года на оживленном перекрестке в Шымкенте. На глазах у очевидцев конфликт начался после незначительного дорожно-транспортного происшествия, которое переросло в групповую потасовку. Нападавшие действовали открыто, некоторые из них были в масках и вооружены ножами.

    В результате нападения пострадали два человека. Один из них — мужчина 1990 года рождения — получил множественные колото-резаные ранения. После инцидента его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ему жизнь.

    Второго пострадавшего, 40-летнего Василия Колесникова, нападавшие насильно пересадили в автомобиль ВАЗ-2114 и вывезли за пределы города. Мужчину с тяжелыми ранениями оставили возле центральной районной больницы Ордабасинского района Tуркестанской области, где он впоследствии скончался. У погибшего остались жена и сын.

    Полиция завела три уголовных дела — по фактам убийства, похищения человека и вооруженного хулиганства. Шестеро подозреваемых были арестованы, еще один соучастник объявлен в розыск.

    МВД РК Полиция Суды Шымкент Криминал
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор