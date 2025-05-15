Осторожно, сель: 13 опасных очагов находятся в ВКО

В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. В селеопасный период специалисты «Казселезащиты» ведут наблюдение за состоянием озер, их наполняемостью и факторами, способными формировать селевые и оползневые потоки.

Фото: акимат ВКО

В области имеется 9 оползнеопасных участков: Громотуха, Уба — Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая- район Алтай; Бухтарма– Катон-Карагайский район; Кендерлык — Зайсанский район.

В целях безопасности проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18 щитов на оползнеопасных участках. Кроме того, выданы рекомендации местным исполнительным органам и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках.

Фото: акимат ВКО

Для ведения мониторинга за селе- и оползневой обстановкой действует 9 сезонных гидропостов и один круглогодичный.

— ДЧС ВКО и филиал «Казселезащита» ВКО напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селеоползневых участков. Туристам обязательно ознакомиться заранее с местами границ оползней в вашем регионе. При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112, — напомнили в ведомстве.

Фото: акимат ВКО

Ранее сообщалось, что в горах Алматы есть 145 оползнеопасных участков.