Останкинская башня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана

— Небесно-голубые флаги Казахстана украсили улицы Москвы. В цвета нашего знамени облачилась и одна из главных достопримечательностей города — Останкинская телебашня, — отмечается в сообщении.

Столица России готовится к государственному визиту Президента Касым-Жомарта Токаева. По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

Напомним, сегодня начинается государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.