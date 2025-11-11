РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Останкинская башня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана

    Видео опубликовала пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform. 

    Останкинская башня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана
    Коллаж Kazinform

    — Небесно-голубые флаги Казахстана украсили улицы Москвы. В цвета нашего знамени облачилась и одна из главных достопримечательностей города — Останкинская телебашня, — отмечается в сообщении. 

    Столица России готовится к государственному визиту Президента Касым-Жомарта Токаева. По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

    Напомним, сегодня начинается государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.  

    Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

    Теги:
    Казахстан Внешняя политика Казахстана Россия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают