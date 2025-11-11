Москва готовится к визиту Токаева: на улицах города вывесили флаги двух стран

По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

Сегодня начинается государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.