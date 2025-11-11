РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:56, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Москва готовится к визиту Токаева: на улицах города вывесили флаги двух стран

    Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве перед государственным визитом Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА Новости

    Фото: РИА Новости

    По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

    Сегодня начинается государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. 

    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
