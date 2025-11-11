08:56, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Москва готовится к визиту Токаева: на улицах города вывесили флаги двух стран
Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве перед государственным визитом Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА Новости.
По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.
Сегодня начинается государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.
Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.