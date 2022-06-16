16 Июня 2022 17:00

Основные законы должны быть приняты до конца года – Президент

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - После референдума вступили в силу поправки в Основной закон. Теперь нужно привести в соответствие с Конституцией другие законы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Народ в ожидании реальных перемен. Поэтому он поддержал нашу инициативу на референдуме и дал мандат доверия. Теперь необходимо быстро и в полном объеме осуществить конституционную реформу. Значительные изменения уже происходят», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что вышел из рядов партии «АMANAT» еще до референдума. После 5 июня это решение стало конституционной нормой.

«Глава государства должен быть независим от всех политических сил. Каждое действие Президента должно быть только в интересах государства. 8 июня были созданы три новые области. Главы регионов назначены в соответствии с новыми требованиями Конституции. Депутаты маслихата проголосовали и избрали акимов из числа предложенных мной кандидатур. Конституционные изменения будут входить в нашу жизнь именно так – поэтапно», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что предстоит еще многое сделать, чтобы обновленная Конституция полностью вступила в силу.

«Нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Это очень важно для успешной модернизации страны. Принятие законов требует времени. На это может уйти несколько месяцев или даже полгода. Однако реформу не следует откладывать. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас. Поэтому наши депутаты должны уже приступить к разработке основных законопроектов. А с началом осенней сессии они уже должны поступить в работу Парламента. Основные законы должны быть приняты до конца года. Только тогда мы сможем продолжить комплексную модернизацию высокими темпами», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.