Ослы выбрались за ограждения и погибли от голода в Жамбылской области

В Байзакском районе в мае 2023 года, в 12 километрах от села Шахан, был подготовлен специальный загон для ослов. Сюда предприниматель Жумаш Турлыбек привез 300 животных. Уже к июлю 2024 года их число достигло двух тысяч. Откуда именно были завезены ослы, в районном акимате не знают.

Животные содержатся на территории площадью 400 гектаров. Между владельцем земли и фермером даже нет официального соглашения — договоренности носят устный характер.

— Основным лицом, осуществляющим финансирование и организацию работ по разведению ослов, является гражданин по имени Айталы, родившийся в Китайской Народной Республике. Точная информация о нем в государственных органах не зарегистрирована, — сообщили в акимате Байзакского района.

В мае брат Айталы пригнал и чипировал 500 ослов, которых, по данным местных властей, в дальнейшем планируют отправить в Китай. Сейчас возле села Шахан содержится около 3,5 тысячи ослов. Для выпаса наняли пастухов из соседних сел Тегистик и Сарыбарак. На днях из-за плохо укрепленного ограждения часть животных в очередной раз выбралась за пределы загона и повредила около тысячи гектаров пастбищных и посевных земель. Это стало причиной конфликта между сельчанами и пастухами.

Но недовольство зрело давно. Еще в феврале жители Шахана требовали вывести животных за пределы сельского округа и даже подали соответствующее обращение в районный акимат, однако на прием к руководству по неизвестным причинам так и не пришли.

Проблему пытались решать, за нарушение правил содержания и учета животных фермер уже не раз был оштрафован. В июне прошлого года сумма составила 46 150 тенге, а месяцем ранее предприниматель выплатил 49 150 тенге за нарушение требований в сфере ветеринарии.

Однажды сельчане попытались решить проблему самостоятельно — собрали 70 ослов, выбравшихся из ограждения, погрузили их в грузовики и направились в райцентр. Возмущенных жителей успокоил заместитель акима района Болат Сагынбеков, призвав их не предпринимать самовольных действий и дождаться официального решения.

Примечательно, что владелец участка еще в мае подал заявление о смене целевого назначения земли, где содержатся ослы, с пастбищной на орошаемую. Однако, как стало известно после их гибели на соседних пастбищах, животные до сих пор остаются на том же месте.

В областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства подтвердили, что вызвавшие проблемы животные не являются дикими, а зарегистрированы в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных». Ведомство также опровергло слухи о многочисленных случаях гибели ослов.

— На сегодняшний день массовой гибели животных не наблюдается. Было обнаружено лишь четыре-пять трупов. Предварительный осмотр показал, что животные погибли не от болезней, а от голода, — рассказал руководитель инспекции Нуржас Курмантаев.

По его словам, уже отобраны патологические пробы, которые направлены в лабораторию и находятся на исследовании. Первичный осмотр не выявил признаков особо опасных заболеваний, однако окончательные результаты будут известны только после лабораторных анализов, которые проводятся в течение пяти-семи дней.

— Опасность заражения крупного или мелкого рогатого скота возможна только при наличии общих заболеваний, характерных для обоих видов. КРС и МРС относятся к жвачным, а ослы — к лошадиным, и им свойственны разные болезни. Тем не менее полностью исключать риск нельзя, поэтому и проводятся лабораторные исследования, — отметил Н. Курмантаев.

В инспекции подчеркнули, что в случае подтверждения особо опасных заболеваний будет введен карантин, а выгуливание ослов временно приостановят.

Сейчас акиматы сельских округов совместно с ветеринарными службами уже собрали и утилизировали павших животных. По информации инспекции, трупы были помещены в биотермические ямы, проведены все необходимые санитарные мероприятия.

Специалисты напоминают, что при обнаружении погибших животных жители должны незамедлительно сообщать об этом ветеринару сельского округа.

В настоящий момент создана рабочая группа, которая займется мониторингом сложившейся ситуации. В ближайшие дни местные специалисты проведут дополнительные мероприятия. В ведомстве уточнили, что при выявлении фактов несоблюдения ветеринарного законодательства к виновным лицам будут приняты меры.

