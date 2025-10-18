Производство ослиного молока и шкуры превратились в прибыльный бизнес в Китае

— Ухаживать за ослами несложно. Из их шкуры получают сырье для производства традиционных китайских лекарств. Сейчас наблюдается высокий спрос на эти продукты. Кроме того, ослиное молоко используется как лечебное средство от различных заболеваний. Его дают против простуды и гриппа, также пациентам после операций по удалению раковых опухолей, — рассказали представители фермы.

Хозяйство занимается разведением ослов уже более десяти лет. В настоящее время ферма выпускает ослиное молоко и в виде сухого порошка.

По словам китайских фермеров, для разведения лошадей требуются большие пастбища, тогда как ослов можно содержать на меньшей территории. Поэтому ословодство становится все более выгодным бизнесом для китайских фермеров.

В целом, государственная сельскохозяйственная ферма Тудунцзы была основана в 1955 году и административно подчиняется городу Фукан. Хозяйство располагает богатыми водными и земельными ресурсами.



Основные культуры, выращиваемые здесь, — пшеница, кукуруза, хлопок, сахарная свекла и арбузы.

Ранее сообщалось, что казахстанцы начали заниматься разведением ослов — в Алматинской области имеется ферма, где содержатся тысячи голов ослов.