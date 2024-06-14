Ослы на экспорт в Китай – фоторепортаж с необычной фермы под Алматы

Казахстанцы начали заниматься разведением ослов. Недавно в соцсетях появилась информация о том, что в Алматинской области имеется ферма, где содержатся тысячи голов ослов. При этом автор видео подозревал, что этих животных могут забивать на мясо с целью продажи на внутреннем рынке, а некоторые предположили, что их, возможно, будут экспортировать в соседнюю страну, чтобы получить целебное молоко. Но для каких целей хозяин все-таки держит в загонах такое количество ослов? Чтобы узнать ответы, корреспондент агентства Kazinform отправился в данное хозяйство.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ферма расположена в Жамбылском районе. Ее владелец Максим Пожигайлов в конце прошлого года приобрел здесь участок с домом и кошарой общей площадью более 1100 гектаров. На этом огромном поле собственник планировал заняться выращиванием кормовых культур - для этого он привлек инвесторов из Китая, с которыми у него хорошие отношения, так как сам учился и работал некоторое время в этой стране. Но в ходе реализации у него возникли проблемы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Мы планировали посадить люцерну и кукурузу, затем огородить полностью всю территорию. Специально купил большую площадь для этих целей, так как для меня это было важно. Хотели заняться аграрным бизнесом, так как этот сектор имеет высокий потенциал для развития и прибыльности. Но в ходе реализации данного проекта мы столкнулись с одной проблемой — это отсутствие электричества. Я запросил технические условия на электроснабжение в «Алатау Жарық Компаниясы», но там мне сказали, что нужно будет реконструировать подстанцию на 6000 кВт. По стоимости — это миллион долларов. Представляете, какие это деньги? Я потом заказывал смету у другой компании, но там мне выставили счет на 488 млн тенге. При этом электричество остается на балансе АЖК. Мы сейчас этот вопрос отложили, с инвесторами решили заняться экспортом живых животных. Отмечу именно «живых», потому что есть три вида экспорта: экспорт на скачки (это лошади), экспорт скота на убой и экспорт живого скота, - рассказывает владелец крестьянского хозяйства «KazAgroMax» Максим Пожигайлов.

Животные, по его словам, экспортируются в китайский город Кульджа с целью получения целебного молока.

- У нашего партнера там есть ферма на 3000 голов. Он там добывает молоко, делает сублимированную смесь, а затем продает в онкологические больницы. Молоко лечит воспаление легких, онкологические заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта. Ослиное молоко на самом деле очень лечебное, там большое соотношение белка и казеина. А казеин способствует восстановлению легких и печени, - отметил он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Многие фермеры, а также хозяева ослов из разных стран утверждают, что ослиное молоко приносит облегчение в случае таких болезней, как рак, астма, бронхит и цирроз, а также укрепляет мышцы, способствует обновлению клеток и усилению иммунитета. Максим Пожигайлов согласен с этим. Он заметил, что в Казахстане владельцы этих животных держат их ради молока, а молоко ослиц редкое и дорогое.

Весной этого года Максим закупил 1405 голов ослов с ветеринарными справками из различных населенных пунктов Алматинской и Жетысуской областей. Сейчас их количество увеличилось до 1700. Он признается, что содержать и ухаживать за ними - не просто. В день на кормление всех ослов уходит около 500 тюков сена - один тюк стоит 950 тенге.

- Мы покупаем сено люцерна у местных жителей, договорились по 950 тенге за тюк. Это безумные расходы. Но мы же не можем их оставить голодными на произвол судьбы. Приходится ухаживать, покупать сено. Также мы оплачиваем расходы ветеринаров. Обрабатывали от глистов, прививали их. К счастью, ослы не часто болеют, - сказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Владелец крестьянского хозяйства сейчас готовит ослов на экспорт в Китай, планирует отправить их до конца июня. По его словам, в соседнем государстве этих животных импортируют со всего мира и хорошо за них платят. Но все зависит от веса самого животного. К примеру, стоимость варьируется от 30 до 50 юаней (от 1800 тенге до 3000 тенге) за килограмм.

Экспорт скота осуществляется через специальную карантинную зону для обеспечения эпизоотического благополучия и предупреждения распространения заразных заболеваний животных.

- Карантинная зона находится в Китае, в Алашанькоу. Там есть специализированная карантинная площадка вместимостью 3000 голов скота, их они там держат до 45 дней. Ветеринары берут анализы у животных, проверяют их на болезни, - заявил он.

Максим Пожигайлов рассказал, что в Казахстане есть несколько ферм, которые занимаются разведением ослов, но лишь с целью получения молока, сыра или экспорта.

- В соцсетях люди обеспокоились, что мы продаем мясо на внутренний рынок. Но это не правда. Я не из тех людей, кто идет против своего народа. Я законопослушный гражданин, мне не нужны никакие проблемы. Я бы никогда этим не занимался и даже не планировал. В целом я люблю животных и не занимаюсь забоем. Поэтому живыми их отправляю в другую страну. К тому же, казахстанцы не интересуются ослами, - отметил он.

Ранее ветинспекторы также заверили, что мясо осла не сможет попасть под видом конины или говядины на прилавки. Все они проходят ветеринарно-санитарную экспертизу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Владелец фермы пока не планирует расширяться. В его хозяйстве сейчас работают шесть человек - они каждый день ухаживают и присматривают за животными. Один из них - 54-летний сельчанин Еркин Кожабергенов. До этого он на протяжении 25 лет пас баранов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Ослов я впервые пасу, - признается мужчина (улыбается).

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Еркин ага, как его зовут местные, рассказывает, что у каждого животного есть свой характер. Ослы, по его словам, очень буйные, непослушные, любят драться между собой, поэтому управлять ими сложно. Но, если найти хороший подход, то можно и с ними справиться, считает фермер.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ослов на ферме поместили в трех загонах поровну, чтобы легче было контролировать. Их кормят три раза в день по строгому расписанию. Каждый из них поедает в среднем 7-8 кг пищи в день, а потребляет 5-7 литров воды в зависимости от времени года, температуры воздуха. Особенность ослов в том, что они приспособлены к жаркому и сухому климату, поэтому они сложно переносят холод, отмечает Еркин ага.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Максим Пожигайлов добавил, что старается создать все необходимые условия для фермеров, поскольку найти добросовестных и порядочных специалистов очень трудно. А Еркин ага, по его словам, здесь работает давно - больше шести месяцев, поэтому полностью ему доверяет свое хозяйство. Здесь имеются спецтехника, машины, лошади, а также большой дом, где живет фермер со своей семьей.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее в пресс-службе акимата Жамбылского района сообщили, что после публикации в соцсетях представители ветеринарного отдела, районной территориальной инспекции, отдела сельского хозяйства проверили данную ферму и установили, что здесь содержатся 1700 голов ослов, из них 1032 зарегистрированы в ветеринарном пункте сельского округа.

- Ослы были приобретены для экспорта в КНР. На сегодняшний день экспорт ослов не производился по причине отсутствия санитарного заключения и учетного номера от Жамбылской районной территориальной инспекции по разведению сельскохозяйственных животных. Комиссия продолжит наблюдение за деятельностью хозяйства с целью обеспечения соблюдения всех необходимых санитарных норм и правил, - прокомментировали ранее в акимате.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform