Харам или деликатес? Для чего разводят ослов в Казахстане

В южных регионах страны были обнаружены фермы по разведению ослов. Более двух тысяч голов паслись в загонах. Для чего они предназначены? Можно ли употреблять мясо ослов? Кто их проверяет? На эти вопросы искал ответы корреспондент агентства Kazinform.

Осел с древних времен использовался для перевозки грузов и был одомашнен значительно раньше лошадей. Ослы поедают только растительную пищу и при этом могут долго обходиться без еды и питья. Несмотря на это, животное считается грязным, а потому ослятина практически не употребляется в пищу. В Исламе, к примеру, ослятина считается харамом, то есть запрещенным.

- Употребление ослиного мяса наш шариат запретил. Есть много хадисов, связанных с этим. В частности, сподвижник пророка Мухаммеда Абдулла бин Аби Ауфа (р.а. - Родыйа-Аллаһу анһу - прим. ред.) рассказывает об ослином мясе как о хараме: «В Хайбарской войне мы с Пророком голодали. Группа людей из нас схватила ослов, которые паслись за городом. Мы их забили и положили в казаны. Пока наши котлы (полные ослиного мяса) кипят, Пророк (с.а.с. - Пусть будет доволен им Аллах - прим. ред.) попросил вестника огласить: «Вылейте свои котлы. Не ешьте даже кусок ослиного мяса!». Услышав это, мы вылили котлы» Услышав этот хадис, Абу Исхак аш-Шайбани спросил Абдуллу: «Пророк строго запретил?». Абдулла ответил: «Конечно! Причина запрета пророка заключалась в том, что осел ест фекалии». А теперь, что касается молодняка, рожденного от скрещивания осла с другим скотом, ученые ханафитского владычества говорят: «Мы смотрим на мать скрещенного животного, чтобы сказать, халяль или харам ли это животное. Если самка, родившая животное, халяль, то и жеребенок халяльный. То есть, если жеребенка родила кобыла, то он халяльный, если ослица, то – харам», - разъяснил педагог Карагандинской областной мечети им. Анет баба Данияр Кемербаев.

Как выяснилось, помимо того, что ослятина запрещена мусульманскими канонами, она под запретом и ветеринарной инспекции. К этому виду мяса даже нет госстандартов.

- У нас для проверки каждого вида мяса, например, говядины, конины, баранины есть определенные ГОСТы. Мы проверяем мясо по утвержденному техническому регламенту. Но на ослятину нет ГОСТа и техрегламента, поэтому не допускается к реализации этот вид мяса. Ослятину употребляют бразильцы, африканцы, американцы и китайцы, но у нас нет. Ослы у нас используются исключительно как рабочая сила. Чтобы проверять это мясо, мы должны изучать состав: соли, белки, жиры и уровень таяния жиров. У каждого вида животных есть своя характеристика, которая допускается к пище. Например, вопрос по мясу сайгака в прошлом году был решен. То есть разработали техрегламент, и теперь далее все по ГОСТу проверяем, - сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Как заверили ветинспекторы, даже под видом конины или говядины мясо осла не сможет попасть на прилавки.

- Эксперты определяют по дифференциации это ослятина или говядина по конфигурации, по таянию жира. Ведь у каждого животного жир при разной температуре тает, например, собачий жир быстро тает, говяжий жир очень медленно, баранина тоже очень медленная. У каждого вида мяса есть своя температура таяния. И когда эксперт выявляет что это за мясо, и если на реализацию принесут такое мясо под видом говядины или конины, мы не допускаем и принимаем меры соответствующие. Вообще в любом месте запрещается реализация мяса без ветеринарно-санитарной экспертизы. Это черным по белому прописано. Пока лаборатория окончательно не даст заключение. А если мы обнаружим ослятину, то сразу его утилизируем. Потому что его даже на промпереработку нельзя пускать, - добавил Ержан Бекетбаев.

Среди потребителей могут возникнуть вопросы по поводу подпольного употребления ослятины в общепитах. Даже если нерадивым поставщикам удасться обойти ветинспекторов, сотрудников СЭС вряд ли удасться обмануть. Ведь помимо санитарной нормы, проверке подвергаются и соответствующие сертификаты. На данный момент все точки питания проверяются тщательно.Тем более срок моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан подошел к концу.

- Все осуществляемые проверки в отношении субъектов бизнеса регулируются Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан, в соответствии с которым кратность проведения проверок и виды контроля зависят от степени риска, к которой относится объект. Так, объекты общественного питания 50 и более посадочных мест (рестораны, кафе, столовые в организованных коллективах, столовые промышленных предприятиях) относятся к высокой степени риска и на соответствие требованиям проверяются не чаще одного раза в полгода; объекты общественного питания на 50 и менее посадочных мест (кафе, столовые, киоски, донерные, точки питания такие, как стритфуды, фастфуты лаваши, шашлычные) и объекты торговли (продовольственные рынки, объекты оптовой и розничной торговли) относятся к незначительной степени риска и на соответствие требованиям проверяются не чаще одного раза в три года, - отметил Ержан Бекетбаев.

Кроме того, в отношении указанных объектов возможно проведение профилактического контроля с посещением и внеплановые проверки в случае поступления обращений при наличии убедительных оснований и подтверждающих оснований. Об этом сказала заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгерим Жилкибаева.

В данный момент неизвестно, в каких целях выращивают ослов в Алматинской области, и куда экспортируют их мясо. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) основными потребителями ослятины являются китайцы. А также некоторые страны Африки и Европы. В Италии из ослятины готовят особый деликатес - брезаолу.

В целом, по данным экспертов, дикий осел был объектом охоты человека с доисторических времен. По мере одомашнивания этого биологического вида, начавшегося около шести тысячелетий назад, его мясо становилось более доступным. По данным ФАО на 2012 год, в мире для продовольственных нужд было произведено 212 тысяч тонн ослиного мяса. Тем не менее, в Казахстане данный вид мяса не производится и не употребляется в пищевой промышленности.

Агентство Kazinform направило запрос в Министерство сельского хозяйства РК с целью выяснить, проводится ли проверка ферм, занимающихся разведением ослов.