ОРВИ идет на спад: школы ВКО вернулись к очному обучению

Как сообщили в управлении образования ВКО, оснований для временного перехода на дистанционное обучение в настоящее время нет — занятия возобновлены и проводятся в штатном режиме.

— В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по сезонному гриппу и ОРВИ учебный процесс во всех образовательных организациях Восточно-Казахстанской области осуществляется в традиционном, оффлайн-формате. Основания для временного перехода на дистанционное обучение отсутствуют, — сообщили в управлении образования региона.

В ведомстве уточнили, что образовательный процесс организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности. Ситуация с заболеваемостью продолжает находиться на контроле профильных служб.

Напомним, ранее в ВКО почти 30 тысяч детей учились онлайн.