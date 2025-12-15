РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    ОРВИ идет на спад: школы ВКО вернулись к очному обучению

    В Восточном Казахстане стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по сезонному гриппу и ОРВИ, в связи с чем учебный процесс во всех образовательных организациях региона вновь проходит в традиционном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    грипп
    Фото: Freepik

    Как сообщили в управлении образования ВКО, оснований для временного перехода на дистанционное обучение в настоящее время нет — занятия возобновлены и проводятся в штатном режиме.

    — В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по сезонному гриппу и ОРВИ учебный процесс во всех образовательных организациях Восточно-Казахстанской области осуществляется в традиционном, оффлайн-формате. Основания для временного перехода на дистанционное обучение отсутствуют, — сообщили в управлении образования региона.

    В ведомстве уточнили, что образовательный процесс организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности. Ситуация с заболеваемостью продолжает находиться на контроле профильных служб.

    Напомним, ранее в ВКО почти 30 тысяч детей учились онлайн.

    Теги:
    Здравоохранение ВКО Восточно-Казахстанская область Грипп Здоровье
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают