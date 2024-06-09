Орнамент на стенах и потолке обнаружили при реставрации Дома невесты в Петропавловске

Предположительно альфрейную роспись обнаружили реставраторы на потолках Дома невесты (памятник истории и культуры республиканского значения «Дом купца Янгуразова») в Петропавловске. Очистка нескольких слоев краски и штукатурки только началась, но уже сейчас видно, что рисунок покрывает еще и стены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель отдела центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов отметил, что это не единственный сюрприз, который преподнес Дом невесты уже в самом начале реставрационных работ.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

— Когда стали расчищать потолок на втором этаже, нашли фрагменты росписи. Появляются детали растительного рисунка, выполненного искусно и красочно. Подрядчики утверждают, что это альфрейная роспись. Когда закрасили роспись — остается только догадываться. Стали расчищать во всех комнатах и оказалось, что карнизы «родные» и их сверху закрыли слоем штукатурки, и они выглядели, как современные. На самом деле у них интересный и красивый рельеф с красивой росписью. На цокольном этаже тоже обнаружили фигурные карнизы. В одной из комнат с полукруглыми окнами на потолке была лепнина. Думали, что новодел, но это папье-маше 19-го века! Обнаружили воздуховоды в каждом углу каждой комнаты. Это такая медная квадратная пластина с узором в виде сердечек. Нужны они были, чтобы дом дышал, — рассказал Ж. Баймусенов.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Предполагается, что найденная в петропавловском Доме невесты роспись аналогична той, что характерна для старинных домов Санкт-Петербурга. То же самое и с воздуховодами на полу — они тоже похожи на те, что устанавливали в петербургских домах. Роспись словно подтверждает легенду Дома невесты о том, что местный купец Халит Янгуразов встретил в Петербурге, куда ездил по торговый делам, удивительную девушку. Влюбился в нем и предложил руку и сердце. Но капризная барышня сказала, что выйдет за него, только если купец построит в Петропавловске такой же дом, как у ее отца.

Вполне возможно, что это не единственные находки. Реставрационные работы на памятнике начались в апреле. Проводит их КазНИПИ (Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры). Проект по научно-реставрационным работам был разработан специализированной алматинской фирмой «Кумбез» еще в 2022 году.

— Вы знаете, что реставрация Дома невесты проводилась в 2013–2016 годы. Печальные итоги известны. Здание много лет находилось в пользовании и на балансе Духовного управления мусульман. И только в 2022 году его выкупило государство и передало на баланс центра. Чтобы сохранить здание и поддерживать его наш бывший руководитель Ракат Мамбеталинов принял решение о переезде центра в Дом невесты. Когда мы заехали, стояла вода на цокольном этаже. Занимались в первую очередь откачкой и отведением воды. Но, к сожалению, она успела повредить стены, — отметил Ж.Баймусенов.

В проекте реставрации Дома невесты запланировано, прежде всего, обустройство дренажной системы и водоотведения, гидроизоляция фундамента. Подведут канализацию — все это время здесь ее не было. Планируется замена бойлерной системы. Пройдут кровельные работы, поскольку имеются протечки.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

— По старым фотографиям реконструировали лепнину на главном фасаде и восстановили буквы ВХЯ (Валит Халитович Янгуразов), которые там всегда были, но оказались закрашенными. Лепнину планируем сделать по периметру фасада. Никто не может точно сказать, была ли она на внутренней стороне здания, но решили сделать. Вокруг дома будет ограждение. На архивных фото оно есть. Окнам вернут историческую конфигурацию. Внутри окна «родные» — снаружи сделанные во время прошлой реконструкции. И они разные по конфигурации. Решается вопрос с цветом здания, по фотографиям будем восстанавливать оттенок. Пол сохранился, доски, которые лежат с 19-го века, укрепят. Двери реставрируют, но менять не будут. Две печи, выложенные иранской плиткой, тоже реставрируют там, где это необходимо. Планируется внутренний ремонт. Очистка стен, потолков, пола уже идет. Обнаружились шесть слоев краски. Планировка дома меняться не будет, все максимально сохраним, — рассказал Ж.Баймусенов.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Дом невесты за всю историю своего существования неоднократно оказывался на грани разрушения. Были предложения и вовсе его снести, чтобы не тратить деньги на реставрацию. Однако здание выстояло. И найденная роспись, словно просьба — сохранить дом. Безусловно, на то, чтобы реставрировать рисунок на потолке и стенах понадобятся дополнительные средства. Но эти затраты будут вполне оправданы с учетом уникальности объекта.

— Ценность Дома невесты в его стилистике, архитектурных решениях. Это единственное подобное здание в Казахстане. Стиль похож на модерн, но больше ему подходит русское барокко. В случае с Домом невесты мы еще имеем влияние ислама. Человек, который его заказывал, был мусульманином. Обратите внимание, на здании нет никаких фигур, лиц. Только растительный орнамент. Уникально архитектурное решение. Немногие знают, что верх дома деревянный, каменный — только низ. Раньше это был единый комплекс: дом, склады, лабазы, мечеть. Купцы-татары тогда строили мечети на территории дома. Это история развития нашего города, — сказал Ж. Баймусенов.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

В прошлом году сотрудники центра отмечали, что запланированная реставрация позволит продлить жизнь здания постройки конца 19 века еще на 80 лет.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform