Дом невесты в Петропавловске: здание требует срочной реставрации

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске разрушается уникальный архитектурный памятник постройки конца 19-го века – Дом купца Янгуразова, в народе более известный как «Дом невесты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марте мы уже рассказывали, что после многомиллионной реставрации зданию вновь грозит разрушение. С вопросом, какие меры принимаются для сохранения памятника республиканского значения корреспондент МИА «Казинформ» обратилась к директору Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракату Мамбеталинову.

«Духовное управление мусульман, на чьем балансе находится памятник, занимается подготовкой документов, переделывают техпаспорт, сделали раздел земли. Там большой участок, на котором стоят четыре здания. Поскольку «Дом невесты» мы выкупаем, переделывают акты. Если все будет нормально, то в октябре, после проведения оценки, состоится процедура выкупа памятника», - сообщил Р.Мамбеталинов.

Как только здание будет выкуплено, его вновь отреставрируют. По словам Р.Мамбеталинова, первое, что нужно сделать – решить проблему с канализацией. Вся вода, которая идет по улице Горького, аккумулируется внутри «Дома невесты». Здание находится в низине, вокруг не работают ливневки. Дренажная система оставляет желать лучшего.

«Когда проводилась реставрация, в подвале поставили насосы для откачки воды, но собственник не делал это вовремя. В итоге вся вода скапливалась в здании. Весной - до метра. Все это привело к тому, что здание началось разрушаться. Мы планируем сразу, как только выкупим, сделать проектно-сметную документацию, чтобы в мае приступить к реставрации. Первый этаж в плесени и сырости. Второй этаж в более приличном состоянии. Двери, иранская плитка сохранилась. Перекрытия тоже. Снова требуется реставрация фасадов. Трещины по стенам идут. Предыдущие подрядчики некоторые элементы в здании сделали из пенопласта. Когда мы это выявили, передали все в Министерство культуры, поскольку они были заказчиками и деньги выделялись из республиканского бюджета. Мы не могли предъявить претензии реставраторам», - рассказал Р.Мамбеталинов.

На этот раз деньги будут выделены из местного бюджета. Подрядчика будут определять по результатам конкурса. За ходом реставрационных работ будет следить сотрудники Центра. Пока невозможно сказать, какая сумма потребуется на реставрацию. Сначала нужно сделать экспертизу.

После реставрации в здании памятника планируют разместить Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. Возможно, сделают выставочную галерею, часть помещений сдадут в аренду. Пока же главная задача – выкупить и сохранить окутанный легендами «Дом невесты».