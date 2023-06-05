Продлить жизнь Дому невесты еще на 80 лет рассчитывают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске архитектурный памятник республиканского значения «Дом купца Янгуразова», известный как Дом невесты ждет реставрации. В центре по охране и использованию историко-культурного наследия уверены, что тогда здание простоит еще, как минимум, 80 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора центра Раката Мамбеталинова, проектно-сметную документацию на реставрацию памятника разработали. Теперь необходимо дождаться решения областного маслихата. В этом году на ремонт крыши, фасадов, подведение инженерных сетей требуется 70 млн тенге.

«Необходимо восстановление утраченных декоративных элементов. Это пилястры, вазоны, узоры на дверях. Все это из пенопласта. Поменяют и сделают, как положено, из гипса. В основном ручная работа. Есть договоренность, что в следующем году будет работать центральный офис «Казреставрации». Все работы будут проходить под строгим контролем центра. Требуется благоустройство территории. После реставрации Дом невесты однозначно не погибнет и таким образом продлим ему жизнь, как минимум, лет на 80», - сказал Р.Мамбеталинов.

После реставрации помещения Дома невесты планируют сдавать для съемок художественных фильмов, фотосессий. Это позволит зарабатывать средства на содержание дома. Тем более опыт уже есть. В прошлом году здесь шли съемки исторического сериала «Магжан. Жаралы Жолбарыс».

На грани разрушения памятник «Дом купца Янгуразова» оказывался не единожды. В 2013-2016 года на капитальный ремонт кровли, установку новой входной группы, реставрацию фасада и внутренних помещений Дома невесты потратили 60 млн тенге. Проводил работы западноказахстанский филиал РГП «Казреставрация». Через некоторое время реставраторы по гарантии исправляли недочеты.

В марте 2021-го года стало известно, что Дому невесты снова требуется срочная реставрация.