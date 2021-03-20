Петропавловскому Дому невесты снова грозит разрушение
Известный горожанам как «Дом невесты» купеческий особняк постройки конца XIX века находится под угрозой разрушения не первый раз.
В 2013-2016 года здесь провели реконструкцию стоимостью 60 млн тенге. Капитально отремонтировали кровлю, сделали новую входную группу на верхний этаж, отреставрировали фасад и внутренние помещения. Проводил работы западноказахстанский филиал РГП «Казреставрация». Однако уже через некоторое время реставраторы по гарантии исправляли недочеты.
Сейчас здание снова в плачевном состоянии. На первом этаже сырость. Местные архитекторы предполагают, что причина может быть в дренажной системе или изношенности инженерных коммуникаций.
В 1998 году «Дом невесты» приказом областного территориального комитета госимущества и приватизации передали филиалу религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». Мечети содержание памятника обходится дорого. В ней готовы передать здание государству, с чем неоднократно обращались к местным властям.
Если не принять срочных мер, Петропавловск может потерять одно из красивейших старинных зданий.
На этой неделе на брифинге и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сказал, что о проблеме памятника в ведомстве знают и заверил, что реставрация будет проводиться. Вот только сроки не уточнил.
«Памятник имеет важную историческую значимость, входит в список республиканских памятников. Работы там провели. Заказчиком было министерство. Мы направили замечания по итогам обследования. Сейчас они рассматривают их. Учитывая нынешнее состояние, мы рассматриваем вопрос о дальнейшей его реставрации. Нужно учесть приведение в соответствие дренажной системы», - сказал Д. Абдриисов.