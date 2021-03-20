Петропавловскому Дому невесты снова грозит разрушение

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске памятнику истории и культуры республиканского значения «Дом купца Янгуразова» нужна очередная реставрация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный горожанам как «Дом невесты» купеческий особняк постройки конца XIX века находится под угрозой разрушения не первый раз.

В 2013-2016 года здесь провели реконструкцию стоимостью 60 млн тенге. Капитально отремонтировали кровлю, сделали новую входную группу на верхний этаж, отреставрировали фасад и внутренние помещения. Проводил работы западноказахстанский филиал РГП «Казреставрация». Однако уже через некоторое время реставраторы по гарантии исправляли недочеты.

Сейчас здание снова в плачевном состоянии. На первом этаже сырость. Местные архитекторы предполагают, что причина может быть в дренажной системе или изношенности инженерных коммуникаций.

В 1998 году «Дом невесты» приказом областного территориального комитета госимущества и приватизации передали филиалу религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». Мечети содержание памятника обходится дорого. В ней готовы передать здание государству, с чем неоднократно обращались к местным властям.

Если не принять срочных мер, Петропавловск может потерять одно из красивейших старинных зданий.

На этой неделе на брифинге и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сказал, что о проблеме памятника в ведомстве знают и заверил, что реставрация будет проводиться. Вот только сроки не уточнил.

«Памятник имеет важную историческую значимость, входит в список республиканских памятников. Работы там провели. Заказчиком было министерство. Мы направили замечания по итогам обследования. Сейчас они рассматривают их. Учитывая нынешнее состояние, мы рассматриваем вопрос о дальнейшей его реставрации. Нужно учесть приведение в соответствие дренажной системы», - сказал Д. Абдриисов.