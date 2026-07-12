Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб — советник верховного лидера Ирана

Заявления прозвучали на фоне нового обострения вокруг стратегического водного пути, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив играет важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности Исламской Республики и превосходит по своему значению обладание десятками ядерных боеприпасов.

— Этот стратегический проход важнее десятков атомных бомб, и Исламская Республика Иран будет его защищать, — приводит слова Резаи иранское информационное агентство ISNA.

Mohsen Rezaei, adviser to Iran’s supreme leader, says that the Strait of Hormuz is more important than «dozens of atomic bombs, ” vowing to protect the vital waterway. pic.twitter.com/AE9MdZqOHz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 12, 2026

Как сообщает агентство Tasnim, советник верховного лидера также назвал Ормузский пролив «одним из основных элементов системы стратегического сдерживания Ирана».

— По воле Всевышнего мы сохраним Ормузский пролив, поскольку этот стратегический проход является одним из элементов системы сдерживания страны и играет определяющую роль в обеспечении национальной безопасности и защите национальных интересов, — заявил Резаи.

Ормузский пролив действует как стратегический фактор сдерживания, и Исламская Республика Иран, опираясь на свои оборонные возможности и национальный потенциал, будет защищать интересы и безопасность страны, добавил он.

По его словам, Иран намерен и дальше обеспечивать безопасность пролива, опираясь на собственный оборонный потенциал.

Ормузский пролив: открыт или закрыт?

Заявления прозвучали после того, как иранские военные объявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

Созданное Тегераном Управление проливов Персидского залива заявило, что проход судов временно невозможен из-за «незаконных действий американских вооруженных сил в регионе».

The Persian Gulf Maritime Authority announces that navigation through the Strait of Hormuz is currently suspended. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 12, 2026

Согласно заявлению ведомства, после восстановления стабильности все запросы на проход будут рассмотрены, а необходимые разрешения выданы в установленном порядке.

В свою очередь Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, осуществляющих законный проход по международному водному пути.

— Иран не контролирует пролив. Движение продолжается, — сообщается в заявлении американского командования, которое также сообщило о готовности обеспечить свободу судоходства.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Президент США Дональд Трамп поддержал позицию американских военных, заявив в интервью на телеканале NBC, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческого судоходства, несмотря на объявленное Ираном закрытие водного пути.

The Strait of Hormuz is open to commercial traffic, US President Donald Trump tells NBC’s Meet the Press, as the US and Iran continue to trade attacks that have raised concerns over safety in one of the world’s most important oil shipping routes. pic.twitter.com/Byh2H58ZFv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 12, 2026

Сейчас Тегеран и Вашингтон выступают с диаметрально противоположными оценками ситуации.

Иран утверждает, что проход через пролив возможен только после получения соответствующего разрешения, тогда как США заявляют, что международное судоходство продолжается в обычном режиме.

Угрозы судоходству

Тем временем британское Управление морских торговых операций (UKMTO), координирующее обмен информацией о безопасности коммерческого судоходства, сохранило максимальный уровень угрозы для судоходства в районе Ормузского пролива, классифицировав его как «серьезный».

При этом ведомство сообщило, что южный маршрут остается доступным и расширен для движения судов в обоих направлениях.

На фоне эскалации Катар рекомендовал владельцам прогулочных судов, рыболовных лодок и гидроциклов временно приостановить морскую деятельность до дальнейшего уведомления.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 июля США объявили о новой серии ударов по Ирану, ставшей третьей волной на этой неделе.

В ответ Иран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и Иордании.