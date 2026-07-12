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    Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб — советник верховного лидера Ирана

    Заявления прозвучали на фоне нового обострения вокруг стратегического водного пути, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    советник верховного лидера Ирана
    Фото: ISNA

    Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив играет важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности Исламской Республики и превосходит по своему значению обладание десятками ядерных боеприпасов.

    — Этот стратегический проход важнее десятков атомных бомб, и Исламская Республика Иран будет его защищать, — приводит слова Резаи иранское информационное агентство ISNA.

    Как сообщает агентство Tasnim, советник верховного лидера также назвал Ормузский пролив «одним из основных элементов системы стратегического сдерживания Ирана».

    — По воле Всевышнего мы сохраним Ормузский пролив, поскольку этот стратегический проход является одним из элементов системы сдерживания страны и играет определяющую роль в обеспечении национальной безопасности и защите национальных интересов, — заявил Резаи.

    Ормузский пролив действует как стратегический фактор сдерживания, и Исламская Республика Иран, опираясь на свои оборонные возможности и национальный потенциал, будет защищать интересы и безопасность страны, добавил он.

    По его словам, Иран намерен и дальше обеспечивать безопасность пролива, опираясь на собственный оборонный потенциал.

    Ормузский пролив: открыт или закрыт?

    Заявления прозвучали после того, как иранские военные объявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    Созданное Тегераном Управление проливов Персидского залива заявило, что проход судов временно невозможен из-за «незаконных действий американских вооруженных сил в регионе».

    Согласно заявлению ведомства, после восстановления стабильности все запросы на проход будут рассмотрены, а необходимые разрешения выданы в установленном порядке.

    В свою очередь Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, осуществляющих законный проход по международному водному пути.

    — Иран не контролирует пролив. Движение продолжается, — сообщается в заявлении американского командования, которое также сообщило о готовности обеспечить свободу судоходства.

    Президент США Дональд Трамп поддержал позицию американских военных, заявив в интервью на телеканале NBC, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческого судоходства, несмотря на объявленное Ираном закрытие водного пути.

    Сейчас Тегеран и Вашингтон выступают с диаметрально противоположными оценками ситуации.

    Иран утверждает, что проход через пролив возможен только после получения соответствующего разрешения, тогда как США заявляют, что международное судоходство продолжается в обычном режиме.

    Угрозы судоходству

    Тем временем британское Управление морских торговых операций (UKMTO), координирующее обмен информацией о безопасности коммерческого судоходства, сохранило максимальный уровень угрозы для судоходства в районе Ормузского пролива, классифицировав его как «серьезный».

    При этом ведомство сообщило, что южный маршрут остается доступным и расширен для движения судов в обоих направлениях.

    На фоне эскалации Катар рекомендовал владельцам прогулочных судов, рыболовных лодок и гидроциклов временно приостановить морскую деятельность до дальнейшего уведомления.

    Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 июля США объявили о новой серии ударов по Ирану, ставшей третьей волной на этой неделе.

    В ответ Иран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и Иордании.

    Военное положение Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор