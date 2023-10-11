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    13:55, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Организация дополнительного рейса по вывозу казахстанцев из Израиля не планируется – Марат Карабаев

    Эйр Астана
    Фото: Фото: Мухтор Холдорбеков/ агентство Kazinform

    В кулуарах Мажилиса министр транспорта Марат Карабаев сообщил о том, что не планируется организация дополнительного рейса по вывозу казахстанцев из Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Дополнительный рейс не рассматривается. В целом вчера был осуществлен рейс по маршруту Тель-Авив-Актау-Алматы. 160 граждан. При этом, возможности борта были 180 человек. Все, желающие вернуться в страну граждане, были доставлены на территорию Республики Казахстан. Из 166 граждан 42 пассажира были иностранные граждане, - прокомментировал Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил, что авиасообщение временно приостановлено до улучшения обстановки на территории Израиля.

    Ранее сообщалось, что репатриационный рейс из Израиля вылетел в Казахстан и позже приземлился международном аэропорту Алматы.

    Теги:
    Правительство РК Палестина Палестино-израильский конфликт Мажилис Израиль
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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