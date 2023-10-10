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Репатриационный рейс из Израиля вылетел в Казахстан
Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс, передает агентство Kazinform.
- 10 октября т.г. в 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых - 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина. Ожидается, что сегодня вечером самолёт прибудет в Алматы, - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Напомним, что в Израиле находились 16 стипендиатов, которые проходят стажировки в рамках программы «Болашак» в научных центрах Rabin Medical Center, Sheba Medical Center и др.