Репатриационный рейс из Израиля вылетел в Казахстан

- 10 октября т.г. в 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых - 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина. Ожидается, что сегодня вечером самолёт прибудет в Алматы, - сообщили в пресс-службе МИД РК.