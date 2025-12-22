Организаторов незаконного онлайн-казино арестовали в Шымкенте

Департаментом АФМ по г. Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес.

Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».

Для легализации преступных доходов они использовали «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее прокуратура Алматы пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконным онлайн-казино.