Иностранец координировал онлайн-казино в Алматы

В ходе досудебного расследования в Алматы выявлена группа, осуществлявшая незаконный игорный бизнес без лицензии, предусмотренной Законом РК «Об игорном бизнесе».

Как сообщили в прокуратуре города, организаторы и участники схемы, действуя из корыстных побуждений, вовлекали граждан в азартные игры онлайн, нарушая действующее законодательство.

Организатор, гражданин Азербайджана, координировал деятельность группы из-за рубежа.

— Одним из основных организаторов преступной схемы являлся гражданин иностранного государства (Азербайджан), который, находясь за пределами территории РК, координируя действия, обеспечивал техническую поддержку и финансовое управление незаконным игорными бизнесом, осуществляя контроль за движением денежных средств, полученных преступным путем, — рассказали в прокуратуре.

В связи с нахождением иностранного гражданина за пределами Казахстана, уголовное дело в его отношении направлено для рассмотрения в Азербайджан.

Досудебное расследование в отношении другого члена группы завершено. Он уже предстал перед судом и получил наказание в виде лишения свободы.

В прокуратуре Алматы, все участники незаконной схемы будут привлечены к ответственности вне зависимости от их местонахождения.

Напомним, в Казахстане выявлена крупнейшая схема трансграничных переводов в пользу запрещенных онлайн-казино на сумму свыше 600 млрд тенге.