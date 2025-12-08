РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:40, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Иностранец координировал онлайн-казино в Алматы

    Прокуратура Алматы пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконным онлайн-казино, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    В ходе досудебного расследования в Алматы выявлена группа, осуществлявшая незаконный игорный бизнес без лицензии, предусмотренной Законом РК «Об игорном бизнесе».

    Как сообщили в прокуратуре города, организаторы и участники схемы, действуя из корыстных побуждений, вовлекали граждан в азартные игры онлайн, нарушая действующее законодательство.

    Организатор, гражданин Азербайджана, координировал деятельность группы из-за рубежа.

    — Одним из основных организаторов преступной схемы являлся гражданин иностранного государства (Азербайджан), который, находясь за пределами территории РК, координируя действия, обеспечивал техническую поддержку и финансовое управление незаконным игорными бизнесом, осуществляя контроль за движением денежных средств, полученных преступным путем, — рассказали в прокуратуре.

    В связи с нахождением иностранного гражданина за пределами Казахстана, уголовное дело в его отношении направлено для рассмотрения в Азербайджан.

    Досудебное расследование в отношении другого члена группы завершено. Он уже предстал перед судом и получил наказание в виде лишения свободы.

    В прокуратуре Алматы, все участники незаконной схемы будут привлечены к ответственности вне зависимости от их местонахождения.

    Напомним, в Казахстане выявлена крупнейшая схема трансграничных переводов в пользу запрещенных онлайн-казино на сумму свыше 600 млрд тенге.

    Теги:
    Казино Закон и право Азартные игры Прокуратура Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
