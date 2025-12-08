В схему с онлайн-казино оказались вовлечены сотрудники банков второго уровня в РК

Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

В АФМ напоминают, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена.

— Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге, — сообщили в агентстве.

В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.

В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.