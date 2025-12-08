РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:35, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    В схему с онлайн-казино оказались вовлечены сотрудники банков второго уровня в РК

    В Казахстане выявлена крупнейшая схема трансграничных переводов в пользу запрещенных онлайн-казино на сумму свыше 600 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    В Казахстане раскрыта схема онлайн-казино на 600 млрд тенге
    Кадр из видео

    Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

    В АФМ напоминают, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена.

    — Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.

    Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

    На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге, — сообщили в агентстве.

    В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

    Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.

    В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

    Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

    В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

    С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

    Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.

    — Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании.

    В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

