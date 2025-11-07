РУ
    14:15, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Oracle поможет развивать Казахстану облачные технологии

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компания Oracle подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

    Церемония подписания состоялась в Вашингтоне в ходе бизнес-конференции формата «C5+1», объединяющего представителей США и стран Центральной Азии для расширения регионального взаимодействия и поддержки экономического и технологического развития.

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК раскрыло детали меморандума.

    В соответствии с меморандумом стороны намерены сотрудничать в рамках поддержки компанией Oracle Министерства в оценке возможности развертывания решений Oracle в качестве пилотной ИИ-инфраструктуры в Казахстане и проведения соответствующих тестирований, изучения потенциала поэтапного развития облачных дата-центров, а также реализации пилотных проектов в области прикладного искусственного интеллекта.

    Сотрудничество может также включать консультативную поддержку Oracle в программах развития кадрового потенциала — специализированное обучение и сертификацию, совместные исследовательские проекты и создание Центра компетенций Oracle в Казахстане.

    Стороны также планируют продолжать диалог по вопросам регулирования и этических аспектов развития ИИ.

     

    —  Сотрудничество с Oracle будет способствовать развитию национальной инфраструктуры искусственного интеллекта и цифровой экосистемы Казахстана. Это отражает нашу приверженность продвижению технологических инноваций и формированию прочной основы для цифровой экономики страны, — сказал вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

    Эллисон О’Брайен, управляющий директор по взаимодействию с государственными органами Oracle отметила: 

     — Oracle рассчитывает поддержать Казахстан в реализации национальной стратегии по искусственному интеллекту. Наши технологии и экспертиза помогут ускорить цифровую трансформацию и стимулировать инновации в различных секторах экономики.

    Жаслан Мадиев Искусственный интеллект ИИ США Цифровизация
