Oracle поможет развивать Казахстану облачные технологии

Церемония подписания состоялась в Вашингтоне в ходе бизнес-конференции формата «C5+1», объединяющего представителей США и стран Центральной Азии для расширения регионального взаимодействия и поддержки экономического и технологического развития.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК раскрыло детали меморандума.

В соответствии с меморандумом стороны намерены сотрудничать в рамках поддержки компанией Oracle Министерства в оценке возможности развертывания решений Oracle в качестве пилотной ИИ-инфраструктуры в Казахстане и проведения соответствующих тестирований, изучения потенциала поэтапного развития облачных дата-центров, а также реализации пилотных проектов в области прикладного искусственного интеллекта.

Сотрудничество может также включать консультативную поддержку Oracle в программах развития кадрового потенциала — специализированное обучение и сертификацию, совместные исследовательские проекты и создание Центра компетенций Oracle в Казахстане.

Стороны также планируют продолжать диалог по вопросам регулирования и этических аспектов развития ИИ.

— Сотрудничество с Oracle будет способствовать развитию национальной инфраструктуры искусственного интеллекта и цифровой экосистемы Казахстана. Это отражает нашу приверженность продвижению технологических инноваций и формированию прочной основы для цифровой экономики страны, — сказал вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Эллисон О’Брайен, управляющий директор по взаимодействию с государственными органами Oracle отметила:

— Oracle рассчитывает поддержать Казахстан в реализации национальной стратегии по искусственному интеллекту. Наши технологии и экспертиза помогут ускорить цифровую трансформацию и стимулировать инновации в различных секторах экономики.

Ранее мы сообщали о партнерстве Министерства науки и высшего образования РК и ETS, международной организации в сфере образования и развития талантов.