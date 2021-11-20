Опыт Узбекистана в ведении рыбного хозяйства изучили туркестанцы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан с целью изучения опыта развития отрасли рыбной промышленности и применения его в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Группа во главе с Р. Аюповым провела ряд встреч, в том числе в направлении реализации «Региональной программы развития рыбного хозяйства Туркестанской области на 2021-2030 годы» и увеличения производства рыбной продукции. Во встречах также приняли участие сотрудники Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области, управления по инвестициям и экспорту и АО «СПК» Туркестан». Они посетили Сырдарьинскую область Республики Узбекистан, где ознакомились с рыбным хозяйством, производственной кооперацией и промышленными зонами в соседней стране, обменялись опытом.
Сегодня Республика Узбекистан добивается значительных успехов в сфере рыбного хозяйства. В Туркестанской области также ведется работа в этом направлении. В частности, рыбная продукция Шардары пользуется спросом за рубежом.
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